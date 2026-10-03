LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς με τη Γερμανία
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Παρακολουθήστε σε live streaming στις 18:15 τη συνέντευξη Τύπου του τεχνικού της Εθνικής Ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς από το γήπεδο της Τούμπας, ενόψει του αγώνα με τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική ημέρα της League A του UEFA Nations League (04/10, 21:45).
Σπουδαίο ματς για την Εθνική Ελλάδας. Για την 4η αγωνιστική του Nations League θα υποδεχθεί την Κυριακή στις 21:45 στην κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ και με νίκη θα σφραγίσει ουσιαστικά τη δεύτερη θέση.
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη μεγάλη αναμέτρηση
@Photo credits: eurokinissi
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