Η Εθνική δεν κατάφερε να κερδίσει την Γερμανία και να κάνει άλμα πρόκρισης στα τελικά του Euro U21 χάνοντας με 2-0, με τον Καλογερόπουλο να ξεσπά σε κλάματα μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη, η Εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε να επικρατήσει της Γερμανίας, κάτι που θα την έφερνε σε θέση ισχύος για πρόκριση στα τελικά του Euro U21. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε και έπεσε στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Με το που τελείωσε η αναμέτρηση ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος ξέσπασε σε κλάματα με τους συμπαίκτες του να τον παρηγορούν. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος έδειξε πόσο ήθελε να δει την ομάδα να κερδίζει. Να τονιστεί βέβαια πως η Εθνική μας δεν έχασε τις ελπίδες για την πρωτιά, αν και τώρα θα πρέπει να χάσει βαθμούς η Γερμανία, αλλά μπορεί αν κάνει το τρία στα τρία να βρεθεί στα τελικά ως καλύτερη δεύτερη.