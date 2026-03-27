Ελλάδα U21 - Μάλτα U21: Τα highlights του ματς (vid)

Βασίλης Μοιρώτσος
Ellada
Δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες φάσεις της «πεντάρας» της Ελλάδας U21 επί της Μάλτας στη Λιβαδειά.

«Παράσταση» για ένα... ρόλο στη Λιβαδειά. Η U21 της Ελλάδας συνέτριψε την αντίστοιχη ομάδα της Μάλτας με 5-0 και έκανε το 6Χ6 στον 6ο προκριματικό του Euro U21 του 2027. Πρωταγωνιστής ο Κούτσιας με «τέλειο» χατ τρικ (κεφαλιά, δεξί και αριστερό πόδι).

Η Γαλανόλευκη «τελείωσε» το ματς από το 23ο λεπτό. Στο 16' ο Κωστούλας πέρασε την μπάλα στον Γκούμα, ο οποίος με διαγώνιο τελείωμα έκανε το 1-0. Η Γαλανόλευκη βρήκε δεύτερο γκολ ύστερα από 7 λεπτά, στο 23', όταν ο Άλεν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κούτσιας με κεφαλιά απότο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Oι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη δεν έκοψαν ρυθμό. Στο 49ο λεπτό ο Χατσίδης στην παρθενική του εμφάνιση με την Ελπίδων, πάσαρε στον Καλοσκάμη και αυτός με πλασέ σκόραρε για το 3-0. Στο 61' ο Αλμύρας του Αστέρα AKTOR στο ντεμπούτο του κέρδισε πέναλτι και ο Κούτσιας ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Ελλάδα

Στο 69ο λεπτό ο νεαρός επιθετικός της Λουγκάνο συμπλήρωσε το χατ τρικ μου με υπέροχο γκολ με το αριστερό και διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

 

