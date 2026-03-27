Δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες φάσεις της «πεντάρας» της Ελλάδας U21 επί της Μάλτας στη Λιβαδειά.

«Παράσταση» για ένα... ρόλο στη Λιβαδειά. Η U21 της Ελλάδας συνέτριψε την αντίστοιχη ομάδα της Μάλτας με 5-0 και έκανε το 6Χ6 στον 6ο προκριματικό του Euro U21 του 2027. Πρωταγωνιστής ο Κούτσιας με «τέλειο» χατ τρικ (κεφαλιά, δεξί και αριστερό πόδι).

Η Γαλανόλευκη «τελείωσε» το ματς από το 23ο λεπτό. Στο 16' ο Κωστούλας πέρασε την μπάλα στον Γκούμα, ο οποίος με διαγώνιο τελείωμα έκανε το 1-0. Η Γαλανόλευκη βρήκε δεύτερο γκολ ύστερα από 7 λεπτά, στο 23', όταν ο Άλεν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κούτσιας με κεφαλιά απότο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Oι παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη δεν έκοψαν ρυθμό. Στο 49ο λεπτό ο Χατσίδης στην παρθενική του εμφάνιση με την Ελπίδων, πάσαρε στον Καλοσκάμη και αυτός με πλασέ σκόραρε για το 3-0. Στο 61' ο Αλμύρας του Αστέρα AKTOR στο ντεμπούτο του κέρδισε πέναλτι και ο Κούτσιας ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Στο 69ο λεπτό ο νεαρός επιθετικός της Λουγκάνο συμπλήρωσε το χατ τρικ μου με υπέροχο γκολ με το αριστερό και διαμόρφωσε το τελικό 5-0.