Δυνατή προπόνηση με... ισοπέδωμα επί της Μάλτας (5-0) για τις Ελπίδες της Ελλάδας και το μυαλό πλέον στον «τελικό» της Τρίτης κόντρα στη Γερμανία στη Λεωφόρο! Χατ τρικ ο Κούτσιας, γκολ και οι Γκούμας, Καλοσκάμης.

«Περίπατο» για την ομαδάρα του Γιάννη Ταουσιάνη στη Λιβαδειά. Η Ελλάδα U21 συνέτριψε τη Μάλτα U21 στη Λιβαδειά με 5-0 και συνέχισε την πορεια της προς την τελική φάση του Euro U21 του 2027, καθώς έκανε το 6Χ6 στον 6ο προκριματικό Όμιλο πριν το ντέρμπι με τη δεύτερη Γερμανία. Πρωταγωνιστής ο Κούτσιας με «τέλειο» χατ τρικ, ντεμπούτο για τους βασικούς Αλμύρα - Χατσίδη και τον αναπληρωματικό Τσαντίλα.

Έτσι ξεκίνησε

Ο Γιάννης Ταουσιάνης παρέταξε την Εθνική Ελπίδων σε διάταξη 4-3-3. O Μπότης στην εστία, με τους Κουτσογούλα, Καλογερόπουλο, Αλεξίου και Άλεν μπροστά του, από δεξιά προς τα αριστερά. Γκούμας, Καλοσκάμης, Αλμύρας και η τριπλέτα Κούτσιας, Χατσίδης, Μπάμπης Κωστούλας στη γραμμή κρούσης.

Το «τελείωσε» από το 26'

Η Εθνική Ελπίδων ήταν ανώτερη από την αρχή μέχρι το τέλος του ματς και κυκλφορούσε την μπάλα γύρω από την πειροχή των Μαλτέζων. Στο 16' ο Κωστούλας πέρασε την μπάλα στον Γκούμα, ο οποίος με διαγώνιο τελείωμα έκανε το 1-0.

Η Γαλανόλευκη βρήκε δεύτερο γκολ ύστερα από 7 λεπτά, στο 23', όταν ο Άλεν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κούτσιας με κεφαλιά απότο δεύτερο δοκάρι έκανε το 2-0. Η Εθνική θα μπορούσε να είχε και τρίτο γκολ στο πρώτο μέρος αλλά στο 29' ο Αλμύρας αστόχησε με σουτ στην κίνηση.

Γαλανόλευκο... πάρτι

Η U21 της Ελλάδας συνέχισε με αντίστοιχο ρυθμό και στα δεύτερο μέρος, όπου σε μισή ώρα παιχνιδιού βρήκε τρία γκολ. Στο 49ο λεπτό οι παίκτες της Εθνικής άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο Χατσίδης στην παρθενική του εμφάνιση με την Ελπίδων, πάσαρε στον Καλοσκάμη και αυτός με πλασέ σκόραρε για το 3-0.

Στο 61' ο Αλμύρας του Αστέρα AKTOR στο ντεμπούτο του κέρδισε πέναλτι και ο Κούτσιας ευστόχησε από την άσπρη βούλα. Στο 69' ο φορ της Λουγκάνο συμπλήρωσε το τέλειο χατ τρικ του με υπέροχο γκολ με το αριστερό και διαμόρφωσε το 5-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους και φαντάζει... κολακευτικό με βάση την εικόνα των δυο ομάδων.