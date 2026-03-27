Εθνική Ελπίδων: Το πρόγραμμα, η βαθμολογία και πώς προκρίνεται στο EURO U21

Βασίλης Μπαλατσός
Ελλάδα
Η βαθμολογία στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21 μετά τη νίκη της Εθνικής Ελπίδων επί της Μάλτας.

Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει απόλυτη. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έκανε το 6Χ6 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21, καθώς επικράτησε της Μάλτας στη Λιβαδειά με 5-0 και έφτασε του 18 βαθμούς, ούσα στο +6 από τη 2η Γερμανία. έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο.

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Ελλάδα 18 (21-2)
2. Γερμανία 12 (17-4) *
3. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-7)*
4. Γεωργία 6 (8-8)
5. Λετονία 2 (3-9)
6. Μάλτα 0 (0-24)

 

*Ματς σε εξέλιξη

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

  • Μάλτα – Ελλάδα 0-5
  • Γερμανία – Ελλάδα 2-3
  • Λετονία – Ελλάδα 0-1
  • Ελλάδα – Γεωργία 3-0
  • Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0
  • Ελλάδα – Μάλτα 5-0
  • 31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
  • 26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
  • 01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
  • 06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

 

Φόρτωση BOLM...
 

EURO Τελευταία Νέα