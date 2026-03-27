Εθνική Ελπίδων: Το πρόγραμμα, η βαθμολογία και πώς προκρίνεται στο EURO U21
Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει απόλυτη. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έκανε το 6Χ6 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21, καθώς επικράτησε της Μάλτας στη Λιβαδειά με 5-0 και έφτασε του 18 βαθμούς, ούσα στο +6 από τη 2η Γερμανία. έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο.
Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.
Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.
Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων
1. Ελλάδα 18 (21-2)
2. Γερμανία 12 (17-4) *
3. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-7)*
4. Γεωργία 6 (8-8)
5. Λετονία 2 (3-9)
6. Μάλτα 0 (0-24)
*Ματς σε εξέλιξη
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων
- Μάλτα – Ελλάδα 0-5
- Γερμανία – Ελλάδα 2-3
- Λετονία – Ελλάδα 0-1
- Ελλάδα – Γεωργία 3-0
- Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 4-0
- Ελλάδα – Μάλτα 5-0
- 31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
- 26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
- 01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
- 06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα