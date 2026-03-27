Η βαθμολογία στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21 μετά τη νίκη της Εθνικής Ελπίδων επί της Μάλτας.

Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει απόλυτη. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έκανε το 6Χ6 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21, καθώς επικράτησε της Μάλτας στη Λιβαδειά με 5-0 και έφτασε του 18 βαθμούς, ούσα στο +6 από τη 2η Γερμανία. έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο.

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Ελλάδα 18 (21-2)

2. Γερμανία 12 (17-4) *

3. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-7)*

4. Γεωργία 6 (8-8)

5. Λετονία 2 (3-9)

6. Μάλτα 0 (0-24)

*Ματς σε εξέλιξη

