H Ελλάδα U21 βρήκε τρία γκολ σε μισή ώρα κόντρα στη Μάλτα, με τον Κούτσια να πετυχαίνει χατ τρικ και τον Καλοσκάμη να βρίσκει δίχτυα.

«Πάρτι» της U21 της Ελλάδας με... καλεσμένη τη Μάλτα. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη βρήκε τρεις φορές δίχτυα σε μισή ώρα με τον Κούτσια να κάνει «τέλειο» χατ τρικ (κεφαλιά, δεξί πόδι, αριστερό πόδι) και τον Καλοσκάμη της ΑΕΚ να βάζει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ.

Στο 49ο λεπτό οι παίκτες της Εθνικής άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο Χατσίδης στην παρθενική του εμφάνιση με την Ελπίδων, πάσαρε στον Καλοσκάμη και αυτός με πλασέ σκόραρε για το 3-0.

Στο 61' ο Αλμύρας του Αστέρα AKTOR στο ντεμπούτο του κέρδισε πέναλτι και ο Κούτσιας ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Στο 69' ο φορ της Λουγκάνο συμπλήρωσε το τέλειο χατ τρικ του με υπέροχο γκολ με το αριστερό.