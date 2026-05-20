Εθνική Ελλάδας: Κανονικά το φιλικό με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου
Το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία θα γίνει κανονικά στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο.
Στην Ιταλία επικρατεί σοκ μετά τον νέο αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο και αρχικά υπήρχε η σκέψη να παραταχθεί με την Ελπίδων. Αυτό φυσικά η τεχνική ηγεσία της Εθνικής και η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν το συζητούσαν.
Υπήρξαν επαφές και διαβεβαιώσεις και η Ιταλία δεν θα έρθει φυσικά με την Κ21 στο Παγκρήτιο. Επειδή, όμως, θα επιχειρηθεί ένα restart θα έχει πολλά νέα πρόσωπα. Θα δώσει χρόνο σε νέα παιδιά για να δείξουν τις δυνατότητές τους και να οδηγήσουν ξανά την Ιταλία στις κορυφαίες θέσεις του κόσμου.
Το φιλικό, λοιπόν, θα διεξαχθεί κανονικά και θα έρθουν αρκετοί βασικοί παίκτες της Ιταλίας, αλλά κι αρκετοί νέοι, ώστε ν' αντιμετωπίσουν τη γαλανόλευκη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.