Η Ιταλία θα έρθει στην Κρήτη για το φιλικό με την Εθνική, αλλά με νέα πρόσωπα.

Το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία θα γίνει κανονικά στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο.

Στην Ιταλία επικρατεί σοκ μετά τον νέο αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο και αρχικά υπήρχε η σκέψη να παραταχθεί με την Ελπίδων. Αυτό φυσικά η τεχνική ηγεσία της Εθνικής και η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν το συζητούσαν.

Υπήρξαν επαφές και διαβεβαιώσεις και η Ιταλία δεν θα έρθει φυσικά με την Κ21 στο Παγκρήτιο. Επειδή, όμως, θα επιχειρηθεί ένα restart θα έχει πολλά νέα πρόσωπα. Θα δώσει χρόνο σε νέα παιδιά για να δείξουν τις δυνατότητές τους και να οδηγήσουν ξανά την Ιταλία στις κορυφαίες θέσεις του κόσμου.

Το φιλικό, λοιπόν, θα διεξαχθεί κανονικά και θα έρθουν αρκετοί βασικοί παίκτες της Ιταλίας, αλλά κι αρκετοί νέοι, ώστε ν' αντιμετωπίσουν τη γαλανόλευκη.