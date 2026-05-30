Τελικός Champions League 2026: Οι προβλέψεις των παικτών της Εθνικής (vid)
Ούτε πέντε ώρες δεν έμειναν για τη σέντρα στον φετινό τελικό του Champions League (30/5, 19:00), ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ.
Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει να δει εάν οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε θα κατορθώσουν το back to back ή εάν εκείνοι του Μικέλ Αρτέτα θα σηκώσουν για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου το βαρύτιμο τρόπαιο της UEFA.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος, που συνεχίζουν στο Ρέντη την προετοιμασία τους για τα φιλικά με Σουηδία (4/6, εκτός) και Ιταλία (7/6, εντός),κλήθηκαν να δώσουν τον φετινό νικητή. Η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ των Παριζιάνων, με τους Μασούρα, Τζολάκη και Τζόλη να επιλέγουν τους Λονδρέζους.
Η χαρακτηριστική ατάκα πάντως ήρθε από τον Χρήστο Μουζακίτη, που απάντησε με... άνεση «Παρί εύκολα».
