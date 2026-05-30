Με μοναδικό απόντα τον Δημήτρη Γιαννούλη συνεχίστηκε σήμερα Σάββατο (30/5) η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος, ενόψει των φιλικών του Ιουνίου.

Η «γαλανόλευκη» που έχει συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο από την περασμένη Πέμπτη (28/5), θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Σουηδία (4/6, εκτός) και Ιταλία (7/6, εντός) για να μείνει «ενεργή» με στόχο το επόμενο Nations League και οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Το σημερινό πρόγραμμα των περιελάμβανε προθέρμανση, ενεργοποίηση, ασκήσεις μετάβασης και παιχνίδια σε μικρούς χώρους, ενώ ο Γιαννούλης έκανε πρόγραμμα αποκατάστασης. Τέλος, σύμφωνα με την ενημέρωση οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουν ελεύθερο χρόνο μέχρι το βράδυ.