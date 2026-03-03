«Προς αλλαγή έδρας το Finalissima: Λονδίνο ή Μαϊάμι οι επικρατέστερες επιλογές»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Λατινική Αμερική, η FIFA σκέφτεται να μεταφέρει την έδρα του Finalissima, εξαιτίας των όσων γίνονται στη Μέση Ανατολή.

Το Finalissima 2026, δηλαδή η αναμέτρηση μεταξύ του κατόχου του Euro 2024 (Ισπανία) και του Copa America (Αργεντινή), το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί αυτό τον μήνα στο Κατάρ, δεν αναβλήθηκε, όπως αρχικά είχε ακουστεί, αλλά υπάρχουν σκέψεις για μεταφορά της έδρας διεξαγωγής του αγώνα, εξαιτίας των όσων διαδραματίζονται τις τελευταιές ημέρες στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ole», η FIFA εξετάζει δύο νέες πόλεις για να φιλοξενήσουν τον συγκεκριμένο παιχνίδι: το Μαϊάμι και το Λονδίνο. Το Μαϊάμι, επειδή θα φιλοξενήσει επτά αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και, όπως και η αρχική πόλη που θα διοργανώταν το τουρνουά, διαθέτει σημαντική οικονομική ισχύ.

¿NUEVA SEDE PARA LA FINALISSIMA? 🏆



🏟️ Teniendo en cuenta que Qatar fue bombardeado por Irán al ser un aliado estratégico de Estados Unidos, la idea de cambiar de estadio cobra cada vez más fuerza



🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Según pudo averiguar Olé, las autoridades analizan dos nuevas ciudades para… pic.twitter.com/Sb2fKfiyR0 March 2, 2026

Από την άλλη πλευρά, το Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα το «Wembley», αποτελεί καθαρά ιστορική παράμετρο, ενώ μάλιστα είναι και η έδρα που φιλοξένησε την έκδοση του 2022, όταν η ομάδα του Λιονέλ Μέσι νίκησε την Ιταλία με 0-3.

Αρχικά, η Αργεντινή με την Ισπανία ήταν να αναμετρηθούν στις 27 Μαρτίου στο στάδιο «Lusail» του Κατάρ, ωστόσο, τώρα φαίνεται ότι το ματς αυτό θα διεξαχθεί μεν κατά τη διάρκεια του ίδιου «παραθύρου» της FIFA, αλλά σε διαφορετική τοποθεσία, καθώς η χώρα της Μέσης Ανατολής έχει αναστείλει, μέχρι νεωτέρας, όλες τις αθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνει την αναβολή όλων των τουρνουά και των αθλητικών αγώνων, με άμεση ισχύ και μέχρι νεωτέρας. Οι ημερομηνίες για την επανέναρξη των τουρνουά θα ανακοινωθούν αργότερα μέσω των επίσημων καναλιών της Ομοσπονδίας, ζητώντας από τον Παντοδύναμο Θεό να προστατεύσει τη χώρα μας και να διαιωνίσει την ευλογία της ασφάλειας και της προστασίας πάνω της», ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε.