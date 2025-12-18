Μέσι, Γιαμάλ: Για πρώτη φορά αντιμέτωποι, ορίστηκε ημερομηνία για το Finalissima
Λιονέλ Μέσι εναντίον Λαμίν Γιαμάλ για πρώτη φορά, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας! Όσο γεμάτος κι αν νιώθει, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έχει τους λόγους του να περιμένει με ανυπομονησία το επόμενο Finalissima, τον διηπειρωτικό τελικό δηλαδή ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης και την Πρωταθλήτρια Αμερικής σε επίπεδο εθνικών.
Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, οι Ομοσπονδίες των δύο χωρών τα βρήκαν και ορίστηκε και επίσημα η ημερομηνία στην οποία θα λάβει χώρα το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο Βασίλισσες των ηπείρων τους. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου 2026, στο επόμενο παράθυρο για τις εθνικές ομάδες, και την Ντόχα του Κατάρ. Στο «Λουζαΐλ», μάλιστα, στο γήπεδο όπου ο Μέσι και η παρέα του έγιναν Πρωταθλητές Κόσμου το 2022. Οπότε... μαρκάρετε την ημερομηνία, εν αναμονή του σπουδαίου ραντεβού.
¡Tenemos Finalissima! ¿Quién se la lleva esta vez? 🔥🏆https://t.co/EwClZBIVt0 pic.twitter.com/MBM2TV6Gbv— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 18, 2025
Το Finalissima αποτελεί συνέχεια του Κυπέλλου «Αρτέμιο Φράνκι» που διεξήχθη δύο φορές, το 1985 (Γαλλία - Ουρουγουάη 2-0) και το (Αργεντινή - Δανία 1-1 κ.α, 5-4 πεν.). Η τελευταία του έκδοση έλαβε χώρα το 2022 στο Λονδίνο, όταν ο Μέσι και η Αλμπισελέστε διέλυσαν με 3-0 την Ιταλία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.