Γνωστή κι επισήμως έγινε η ακριβής ημερομηνία στην οποία Αργεντινή και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Finalissima.

Λιονέλ Μέσι εναντίον Λαμίν Γιαμάλ για πρώτη φορά, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας! Όσο γεμάτος κι αν νιώθει, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έχει τους λόγους του να περιμένει με ανυπομονησία το επόμενο Finalissima, τον διηπειρωτικό τελικό δηλαδή ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης και την Πρωταθλήτρια Αμερικής σε επίπεδο εθνικών.

Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, οι Ομοσπονδίες των δύο χωρών τα βρήκαν και ορίστηκε και επίσημα η ημερομηνία στην οποία θα λάβει χώρα το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο Βασίλισσες των ηπείρων τους. Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου 2026, στο επόμενο παράθυρο για τις εθνικές ομάδες, και την Ντόχα του Κατάρ. Στο «Λουζαΐλ», μάλιστα, στο γήπεδο όπου ο Μέσι και η παρέα του έγιναν Πρωταθλητές Κόσμου το 2022. Οπότε... μαρκάρετε την ημερομηνία, εν αναμονή του σπουδαίου ραντεβού.

Το Finalissima αποτελεί συνέχεια του Κυπέλλου «Αρτέμιο Φράνκι» που διεξήχθη δύο φορές, το 1985 (Γαλλία - Ουρουγουάη 2-0) και το (Αργεντινή - Δανία 1-1 κ.α, 5-4 πεν.). Η τελευταία του έκδοση έλαβε χώρα το 2022 στο Λονδίνο, όταν ο Μέσι και η Αλμπισελέστε διέλυσαν με 3-0 την Ιταλία.