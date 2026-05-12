Ο Ντε λα Φουέντε άφησε εκτός λίστας του επικείμενου Μουντιάλ τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ της Ρεάλ να μη βρίσκεται στην προεπιλογή των 55 παικτών.

Εκτός του Μουντιάλ 2026 ο Ντάνι Καρβαχάλ! Ο 34χρονος αμυντικός της Βασίλισσας έμεινε εκτός της προεπιλογής των 55 παικτών του Λουίς ντε λα Φουέντε ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που πλησιάζει.

Ο πολύπειρος μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Φούρια Ρόχα είχε υποστεί τραυματισμό στο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού στις αρχές του μήνα, ωστόσο αυτό δε θα στεκόταν εμπόδιο στο να προλάβει το μεγαλύτερο γεγονός της «στρογγυλής θεάς».

Ο 64χρονος κόουτς του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας της Ιβηρικής Χερσονήσου αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην αρχική προεπιλογή του. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς, γεγονός που τον έχει αναγκάσει να χάσει πολλά παιχνίδια σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Ο Ίβηρας παίκτης έχει αγωνιστεί 52 φορές με το εθνόσημο στο στήθος και μετρά ένα γκολ και επτά ασίστ. Με την Εθνική Ισπανίας έχει κατακτήσει το Euro 2024, το UEFA Nations League 2023, το Euro U19 2011 και το Euro U21 2013.