Στον «αέρα» βρίσκεται η διεξαγωγή του Finalissima μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, καθώς το Κατάρ ανακοίνωσε την αναστολή όλων των αθλητικών διοργανώσεων.

Το Κατάρ μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε βάσεις της χώρας, ανακοίνωσε την επίσημη αναστολή όλων των αθλητικών διοργανώσεων μέχρι νεωτέρας. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει και το Finalissima, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου στο Κατάρ.

H κατάσταση στον περσικό κόλπο παραμένει τεταμένη και με μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ και ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός. Η απόφαση της Ομοσπονδίας θέτει στον αέρα τη διοργάνωση. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια και των δύο ομάδων, Ισπανίας και Αργεντινής, καθώς και με βάση την εξέλιξη της έντασης στην περιοχή.

Η Ισπανική και η Αργεντινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία βρίσκονταν ήδη από χθες σε επιφυλακή και αναμένουν τις εξελίξεις.