Finalissima: Στον «αέρα» η διοργάνωση λόγω του πολέμου στο Ιράν
Το Κατάρ μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε βάσεις της χώρας, ανακοίνωσε την επίσημη αναστολή όλων των αθλητικών διοργανώσεων μέχρι νεωτέρας. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει και το Finalissima, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου στο Κατάρ.
H κατάσταση στον περσικό κόλπο παραμένει τεταμένη και με μεγάλη αβεβαιότητα, ενώ και ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός. Η απόφαση της Ομοσπονδίας θέτει στον αέρα τη διοργάνωση. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια και των δύο ομάδων, Ισπανίας και Αργεντινής, καθώς και με βάση την εξέλιξη της έντασης στην περιοχή.
Η Ισπανική και η Αργεντινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία βρίσκονταν ήδη από χθες σε επιφυλακή και αναμένουν τις εξελίξεις.
📄 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. pic.twitter.com/NlpBpjMMW3— Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.