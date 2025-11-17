Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ελπίδων για τον εντός έδρας αγώνα με τη Βόρεια Ιρλανδία (18/11, 16:00). Ελεύθερη είσοδος στο Δημοτικό στάδιο Λειβαδιάς.

Η Εθνική Ελπίδων είναι έτοιμη για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του EURO U21 του 2027, στην οποία στοχεύει να κάνει το 5Χ5, ώστε το φινάλε του πρώτη γύρου να τη βρει στην κορυφή του 6ου Ομίλου.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη προπονήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στο βοηθητικό γήπεδο του Λεβαδειακού, με όλους τους ποδοσφαιριστές να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και συνεπώς να είναι διαθέσιμοι για το ματς.

Ο αγώνας θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς, με την είσοδο για το κοινό να είναι ελεύθερη, από τη θύρα 1 του γηπέδου. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Oι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Σπύρος Αγγελίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής.



Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Δημήτρης Κεραμίτσης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Ταξιάρχης Φίλων, Νόα Άλλεν.



Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης, Βαγγέλης Νικολάου, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.



Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Αντώνης Παπακανέλλος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής.