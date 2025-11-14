Η βαθμολογία στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21 μετά τη νίκη της Εθνικής Ελπίδων επί της Γεωργίας

Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει απόλυτη. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έκανε το 4Χ4 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21, καθώς υπέταξε τη Γεωργία στη Λεωφόρο και έφτασε του 12 βαθμούς, ούστο στο +5 από τη δεύτερη Βόρεια Ιρλανδία και στο +6 από την 3η Γερμανία, η οποία όμως έχει ματς λιγότερο.

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

1. Ελλάδα 12 (12-2)

2. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-3)

3. Γερμανία 6 (9-4) *

4. Γεωργία 2 (2-2)

5. Λετονία 1 (1-8)

6. Μάλτα 0 (0-12) *

*Ματς λιγότερο η Γερμανία και η Μάλτα, οι οποίες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στις 19:00.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων