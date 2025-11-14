Εθνική Ελπίδων: Το πρόγραμμα, η βαθμολογία και πως προκρίνεται στο EURO U21
Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει απόλυτη. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έκανε το 4Χ4 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών του EURO U21, καθώς υπέταξε τη Γεωργία στη Λεωφόρο και έφτασε του 12 βαθμούς, ούστο στο +5 από τη δεύτερη Βόρεια Ιρλανδία και στο +6 από την 3η Γερμανία, η οποία όμως έχει ματς λιγότερο.
Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.
Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.
Δείτε ΕπίσηςΕλλάδα U21 - Γεωργία U21 3-0: Ασταμάτητα τα «μωρά» του Ταουσιάνη, έκαναν το 4Χ4 και... καλπάζουν για EURO
Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων
1. Ελλάδα 12 (12-2)
2. Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-3)
3. Γερμανία 6 (9-4) *
4. Γεωργία 2 (2-2)
5. Λετονία 1 (1-8)
6. Μάλτα 0 (0-12) *
*Ματς λιγότερο η Γερμανία και η Μάλτα, οι οποίες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στις 19:00.
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων
- Μάλτα – Ελλάδα 0-5
- Γερμανία – Ελλάδα 2-3
- Λετονία – Ελλάδα 0-1
- Ελλάδα – Γεωργία 3-0
- 18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία
- 27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα
- 31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία
- 26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα
- 01/10/26 Ελλάδα – Λετονία
- 06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα