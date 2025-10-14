Η Εθνική Ελπίδων έχει ξεκινήσει εκπληκτικά το ταξίδι της για τα προκριματικά του Euro U21, πότε πήγε όμως τελευταία φορά και ποιοι είναι οι... πυλώνες της τωρινής προσπάθειας;

Στον δρόμο που χάραξαν οι γενιές του 88’, του 94’, του 98’ και του '02 βρίσκεται και η σημερινή Εθνική Ελπίδων, μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις να παίζει. Μετά και την νίκη επί της Γερμανίας, τα «χρυσά» αυτά παιδιά είναι ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο, το ταξίδι του Euro U21. Έχει ξανά γίνει; Ναι. Τι έχει αλλάξει από τότε; Πολλά.

Αναδρομή στο παρελθόν

Το ταξίδι αυτό έχει ξανά γίνει τέσσερις φορές. Δύο από αυτές φτάσαμε μέχρι τον τελικό και μια σε προημιτελικά.

Συγκεκριμένα, στην γενιά του 88’ έπαιζαν παίκτες όπως Νιόπλιας, Αλεξανδρής, Ουζουνίδης και Μάντζιος και πήγαν τελικό κόντρα στην Γαλλία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τότε δεν τα κατάφερε. Σε διπλό τελικό όπως συνηθιζόταν, η ήττα με 3-0 στην έδρα μας ήταν αρκετή για να δώσει το τρόπαιο σε γαλλικά χέρια, μετά και το 0-0 επί γαλλικού εδάφους. Ωστόσο αυτό δεν αναιρεί την επιτυχία αυτή της πορείας μέχρι εκεί.

Πάμε στην ομάδα του 94’ όπου πρωταγωνίστησαν Νικοπολίδης, Ζαγοράκης, Καραγκούνης, Γεωργάτος και Νταμπίζας. Κατάφεραν υπό τις οδηγίες του Κωνσταντίνου Πολυχρονίου να φτάσουν μια… ανάσα πριν τον τελικό. Το «στοπ» ήρθε απότομα από τους Ισπανούς όταν μετά την λευκή ισοπαλία στην έδρα τους, ο πίνακας του σκορ επί ελληνικού εδάφους έγραψε 2-4.

Φτάνουμε στο 1998 όπου η ομάδα είχε μονάδες όπως οι Δέλλας, Λυμπερόπουλος, Γκούμας, Κατσουράνης και Μπασινάς. Παρότι η Εθνική μας ήταν καλύτερη, η Ισπανία κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 στον μεγάλο τελικό και να αφήσει τους διεθνείς μία... ανάσα από το όνειρο..

Πολλοί από αυτούς εκείνης της φουρνιάς, ήταν βασικά μέλη των Legends 2004. Αυτό για να καταλάβουμε όχι μόνο πόσα άλλαξαν από τότε αλλά και γιατί αυτές οι ηλικίες μπορούν να κάνουν την διαφορά αν όχι σήμερα, σε λίγα χρόνια.

Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε σε τελικά του EURO U21 ήταν το 2002, όπου σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές, το όνειρο έσβησε στη φάση των ομίλων. Σε όμιλο με Γαλλία, Βέλγιο και Τσεχία, η χώρα μας τερμάτισε στην τελευταία θέση με έναν βαθμό και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, σε μία περίοδο όπου οι περισσότεροι παίκτες από τη φουρνιά του '98 είχαν ήδη πάει στην ανδρική ομάδα και πάλευαν για το EURO 2004.

Τι χρειάζεται βρεθούμε σε τελικά EURO U21 μετά από 25 χρόνια;

Η εικόνα της ομάδας αυτής στα τελευταία παιχνίδια και με δεδομένο τους παίκτες που την απαρτίζουν, μας έχει κάνει να ονειρευόμαστε. Τι θα χρειαστεί όμως για να χαράξουν αυτά τα παιδιά τον ίδιο δρόμο με τις προηγούμενες γενιές και να πάνε σε τελική φάση Euro;

Αρχικά, η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται στον έκτο όμιλο των προκριματικών του Euro U21. Αλβανία και Σερβία έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στην διοργάνωση ως διοργανώτριες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι μένουν τέσσερα εισιτήρια που θα κριθούν μέσω Play Offs στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ καλύτεροι δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία στον όμιλο έχει διαμορφωθεί με την ομάδα του Ταουσιάνη να βρίσκεται στη πρώτη θέση. Αναλυτικά:

Ελλάδα 6 (8-2)

Βόρεια Ιρλανδία 4 (3-1)

Γερμανία 3 (7-3)

Γεωργία 2 (2-2)

Λετονία 1 (1-6)

Μάλτα 0 (0-7)

Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η ομάδα αναλυτικά:

Λετονία - Ελλάδα 14/10 (17:00)

Ελλάδα - Βόρεια Ιρλανδία 18/11 (12:00)

Ελλάδα - Μάλτα 27/03 (13:00)

Ελλάδα - Γερμανία 31/03 (13:00)

Γεωργία - Ελλάδα 26/09 (13:00)

Ελλάδα - Λετονία 01/10 (13:00)

Βόρεια Ιρλανδία - Ελλάδα 06/10 (13:00)



Τα παιδιά της Γαλανόλευκης χρειάζονται σίγουρα όσες πιο πολλές νίκες είναι εφικτό με τις πιο αδύναμες, Μάλτα, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Λετονία. Η Γερμανία είναι η δευτεραθλήτρια Ευρώπης, καταφέραμε να τις πάρουμε τους τρεις βαθμούς με το πλάνο που μας είπε και ο Σωτήρης Κοντούρης στο Gazzetta αλλά το θέμα είναι να έχουμε μαζέψει όλους τους βαθμούς που χρειάζεται για να παίξουμε με τους Γερμανούς για δύο αποτελέσματα όταν έρθει η στιγμή.

Ποιοι είναι όμως οι «πυλώνες» αυτής της Εθνικής;

Τα «αστέρια» της ομάδας είναι πολλά. Πως να μην είναι όταν υπάρχουν παίκτες όπως ο Αλεξίου που αγωνίζεται για την Ίντερ, O Κούτσιας στην Λουγκάνο, Ο Ράλλης στην Γιαγκελόνια και ο Άλεν που αγωνίζεται μαζί με τον Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, οι Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας στην Μπράιτον.

Παίκτες κλειδιά όπως οι Καλογερόπουλος, Πνευμονίδης, Μπότης, Κουτσογούλας και Παπακανέλλος που σήκωσαν το Youth League με τον Ολυμπιακό, παίκτες σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ όπως ο Μπρέγκου και ο Καλοσκάμης αντίστοιχα, παίκτες με συμμετοχές στην Super League όπως οι Κάτρης, Κοντούρης, Γαλιάτσος, Γκούμας, Ρούμιαντσεβ, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αποστολάκης, Σμυρλής, που αγωνίστηκε μόνο τέσσερα λεπτά φέτος λόγω μυϊκού τραυματισμού αλλά υπολογίζεται. Καθώς και όλοι που δεν αναφέραμε αλλά είναι πάντα εξίσου σημαντικοί και έτοιμοι να δώσουν τις βοήθειες τους.

Υπάρχουν όμως πέντε βασικοί πυλώνες της Εθνικής Ελπίδων που σπάνια απουσιάζουν από το βασικό πλάνο του Γιάννη Ταουσιάνη και απαριθμούν τα περισσότερα αγωνιστικά λεπτά.

Νικόλας Μπότης

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι βασικός στην Εθνική Ελπίδων χωρίς να έχει μείνει στον πάγκο παραπάνω από μια φορά από την ημέρα που κλήθηκε. Έχει παίξει 385’ λεπτά και μετράει δύο clean sheet, ένα σε φιλικό και ένα σε επίσημο παιχνίδι. Μοιάζει αναντικατάστατος κάτω από τα δοκάρια με την σιγουριά του εκπέμπει.

Στα 21 του χρόνια ο Μπότης έχει στο βιογραφικό του ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, η Ίντερ και την Μονόπολι ενώ έχει στην τροπαιοθήκη του το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Πλέον αγωνίζεται στην Super League 2 με τα ερυθρόλευκα και άξιο αναφοράς είναι ότι είχε κληθεί και στην προετοιμασία της ομάδας του Μεντιλίμπαρ το καλοκαίρι.

Δημήτρης Καλοσκάμης

Ο μέσος της ΑΕΚ μετράει κάτι παραπάνω από 400 λεπτά με την φανέλα της Εθνικής και σε φιλικά αλλά και σε επίσημα παιχνίδια. Θεωρείται σημαντικό...γρανάζι από τον προπονητή του, καθώς στις έξι τελευταίες αναμετρήσεις έχει αγωνιστεί σε πέντε από αυτές, ενώ σε αυτή που δεν αγωνίστηκε ήταν λόγω τραυματισμού.

Ο 20χρονος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική σταδιοδρομία του από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Εντάχθηκε στην Β’ ομάδα των «πρασίνων» και αμέσως μετά στον Ατρόμητο πριν αποκτηθεί από την ΑΕΚ, με την οποία μετράει ήδη δύο γκολ. Η επιθετική του συμπεριφορά εντός γηπέδου δεν γινόταν να περάσει αδιάφορη στον Γιάννη Ταουσιάνη.

Θάνος Κουτσογούλας

Με περισσότερα από 500 αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του, ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού έκανε το ντεμπούτο του πριν ένα χρόνο και είναι ένα από τα παιδιά που έχουν στηρίξει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με την ικανότητα του και ανασταλτικά αλλά και εκμεταλλευόμενος τη ταχύτητα του επιθετικά. Είναι συχνά στις επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη παρόλο που δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Γερμανία.

Ο 21χρονος από τις ακαδημίες των «ερυθρόλευκων», κατέκτησε με την ομάδα νέων το Youth League ως αρχηγός και έχει και 12 συμμετοχές στην Super League με τα χρώματα του Πανσερραϊκού. Πλέον αγωνίζεται για την δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών.

Αλέξης Καλογερόπουλος

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων δεν θα μπορούσε να λείπει από τους πυλώνες της ομάδας αυτής. Πάνω από 500 λεπτά και ο ίδιος έχει τιμήσει την γαλανόλευκη.

Και ο ίδιος έχει ξεκινήσει το ταξίδι του αυτό από τους «ερυθρόλευκους» ενώ έχει υπάρξει μέλος του Αστέρα Τρίπολης Κ19 και του Βόλου. Και αυτός ανήκει στη γενιά που κατέκτησε το Youth League. Πλέον προπονείται υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ και μάλιστα έχει αγωνιστεί και 72 λεπτά στο Κύπελλο Ελλάδας.

Γιώργος Κούτσιας

Ο 21χρονος φορ της Λουγκάνο που ανήκει στην πρώτη κατηγορία της Ελβετίας, δεν θα μπορούσε να μην φιγουράρει στη λίστα αυτή. Περισσότερα από 1.000 λεπτά στα πόδια του με επτά γκολ και μια ασίστ. Ο Κούτσιας μπορεί να μην κατάφερε λόγω τραυματισμού να είναι στην αποστολή για τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και την Λετονία, όμως η απουσία του αυτή δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την προσφορά του.

Το βιογραφικό του; Παιδί του ΠΑΟΚ, μεγάλωσε στα προπονητικά τους με δανεισμό και σε Βόλο. Τον ξεχώρισε η Σικάγο μέχρι να καταφέρει να ενταχθεί στην Λουγκάνο. Οι δύο αυτές ομάδες έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη και παραχωρήθηκε ως δανεικός για να μπορέσει να απογειωθεί ποδοσφαιρικά. Ο δανεισμός του ισχύει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 ενώ μετά ή θα παραμείνει ή θα επιστρέψει στο MLS.

Θα ξανά γράψει η Εθνική Ελπίδων ιστορία; Ακόμα και αν όχι τώρα, αυτά τα παιδιά είναι σίγουρα μια «χρυσή» γενιά.