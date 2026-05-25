Η Εθνική Γυναικών θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Βασίλη Σπέρτο να ανακοινώνει σήμερα (25/05) την 26μελής αποστολή.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας Γυναικών, Βασίλης Σπέρτος, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/05) την 26μελής αποστολή που θα ταξιδέψει στην Τυφλίδα, ενόψει του τελευταίου αγώνα των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, κόντρα στη Γεωργία (09/06, 20:00).

Θυμίζουμε πως η εθνική ομάδα της χώρας μας έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδο στη League B, όσο και τη συμμετοχή της στον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off του Μουντιάλ.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας

Τερματοφύλακες

Πεταλωτή Ραφαήλια – Δήμητρα (ΟΦΗ)

Γιαννακούλη Δήμητρα (ΑΕΚ)

Κατεργιαννάκη Στυλιανή (ΡΕΑ)

Αμυντικοί

Μαρία Παλαμά (Χόνβεντ)

Στέισι-Σοφία Παπαδοπούλου (Χιμπέρνιαν)

Ελένη Μάρκου (Άιντραχτ)

Μαρίνα Θεοδωράκη (Κατοβίτσε)

Μαρία Γκούνη-Παπαϊωάννου (ΠΑΟΚ)

Σταματία Νταρζάνου (Πογκόν)

Μαρία Πατερνά (ΟΦΗ)

Ανδρονίκη Μιχαλοπούλου (Ακαδημία Πούσκας)

Σοφία Ζάγκλη (ΑΕΚ)

Μέσοι

Ευθυμία Μπράμε (Αστέρας Τρίπολης)

Γεωργία Χαλατσογιάννη (Γιούνγκ Μπόις)

Ελένη Σάιχ (ΑΕΚ)

Ελευθερία Δρακογιαννάκη (ΠΑΟΚ)

Μαρία Βλασσοπούλου (Αρέτσο)

Αργυρώ Φακίνου (Οχάιο Μπόμπκατς)

Αθανασία Μωραϊτου (Ουνιόν Βερολίνου)

Ιωάννα Παπαθεοδώρου (Λέουβεν)

Επιθετικοί

Βασιλική Γιαννακά (ΠΑΟΚ)

Γρηγορία Πούλιου (Παναθηναικός)

Μαριάννα Ραπάνη (Μέρσερ)

Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς (ΠΑΟΚ)

Καλλίστη-Κωνσταντίνα Μπρουκσάϊρ (Ρέιντζερς)

Σοφία Κόγγουλη (ΑΕΚ)