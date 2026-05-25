Ολυμπιακός για Άντζα: «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του»

Ο Ολυμπιακός έκανε μία ανάρτηση στη μνήμη του Παρασκευά Άντζα ευχόμενος συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία το πρωί της Δευτέρας (25/05) στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού εκείνος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Πρώτος απ' όλους αντέδρασε ο Ολυμπιακός, η ομάδα στην οποία πέρασε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του, επτά συνολικά στις δύο θητείες του, κατακτώντας μάλιστα και αρκετούς τίτλους. Οι «ερυθρόλευκοι» ευχήθηκαν συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του και αποχαιρέτησαν τον άλλοτε παίκτη τους.

Ο Άντζας ξεκίνησε τη καριέρα του στον Πανδραμαϊκό, προτού μετακομίσει το 1995 στη Ξάνθη. Έπειτα από τρια χρόνια στη Ξάνθη, πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, όπου και έκατσε για 5 σεζόν, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδας και 1 κύπελλο. Μετά από δύο μικρά περάσματα σε Δόξα Δράμας και Α.Ο Ξάνθης, το 2007 επέστρεψε και πάλι στο λιμάνι της καρδιάς του, κατακτώντας δυο double σε ισάριθμες σεζόν (2007-2008, 2008-2009) καθώς και το Σούπερ Καπ Ελλάδας το 2007.

Ο 49χρόνος αμυντικός ήταν επίσης διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, καταγράφωντας 26 συμμετοχές από το 1999 έως και το 2008.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού

Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. pic.twitter.com/WJjW3bJ9rg — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 25, 2026

Το αντίο της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα. Έναν παίκτη που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού με ήθος, πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ερυθρόλευκη ιστορία. Τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους και την οικογένειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

Τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους και… pic.twitter.com/SuYd7NVrBJ May 25, 2026

Τα συλλυπητήρια της ΕΠΟ

Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, εκφράζουν τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια του Παρασκευά Άντζα, που έφυγε από τη ζωή… pic.twitter.com/HbYWDjAOX8 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) May 25, 2026

Η ανάρτηση της Εθνικής Ελλάδος

