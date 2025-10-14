Η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει το απόγευμα της Τρίτης (14/10, 17:00) την U21 της Λετονίας, θέλοντας να κάνει το 3Χ3 στα προκριματικά του EURO 2027.

Η Εθνική Ελπίδων τέσσερις μέρες μετά το θρίαμβο στη Γερμανία καλείται να αφήσει πίσω της τους πανηγυρισμούς, καθώς έχει ακόμα μακρύ «δρόμο» για το μεγάλο στόχο της συμμετοχής στο EURO U21 του 2027. Το επόμενο βήμα θα γίνει στη Ρίγα, όπου το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Λετονίας (14/10, 17:00 - ΕΡΤ2).

Μετά από δυο αγωνιστικές οι Γαλανόλευκοι προπορεύονται στον 6ο Όμιλο των προκριματικών με 6 βαθμούς, όντας στο +2 από τη 2η Βόρεια Ιρλανδία, ενώ οι Λετονοί έχουν ένα βαθμό από την ισοπαλία με τη Γεωργία.

Το τουρνουά του 2027 διοργανώνουν η Αλβανία και η Σερβία, οι οποίες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους ως οικοδέσποινες. Από τα προκριματικά θα περάσουν οι εννέα πρώτες των ισάριθμων ομίλων των προκριματικών και η καλύτερη δεύτερη ομάδα.

Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια του EURO U21 θα κριθούν μέσω Play Offs, στους οποίους θα αγωνιστούν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.

Η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής Ελπίδων

Ελλάδα 6 (8-2) Βόρεια Ιρλανδία 4 (3-1) Γερμανία 3 (7-3) Γεωργία 2 (2-2) Λετονία 1 (1-6) Μάλτα 0 (0-7)

Βασικό κριτήριο ισοβαθμίας είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους και μετά η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους και τα γκολ που σημείωσαν στους αγώνες τους.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

14/10/25 Λετονία – Ελλάδα 17:00

14/11/25 Ελλάδα – Γεωργία 17:00

18/11/25 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία 12:00

27/03/26 Ελλάδα – Μάλτα 12:00

31/03/26 Ελλάδα – Γερμανία 13:00

26/09/26 Γεωργία – Ελλάδα 13:00

01/10/26 Ελλάδα – Λετονία 13:00

06/10/26 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα 13:00

