Το wonderkid της εθνικής Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ, πριν «ζωγραφίσει» στον αγωνιστικό χώρο του Allianz Arena για τα ημιτελικά του EURO 2024, είχε απαντήσει στον... επικριτή του, Ραμπιό, λέγοντας πως θα μιλήσει μόνο στο γήπεδο, για να πει «ρουά ματ».

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να κάνει απίστευτα πράγματα στα γήπεδα της Γερμανίας και να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο EURO 2024.

Λίγες ώρες πριν γίνει ο νεότερος σκόρερ που βρίσκει δίχτυα στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ο 16χρονος παίκτης των Μπλαουγκράνα με ένα story στο Instagram απάντησε σε κάποιους δύσπιστους οι οποίοι τον υποτίμησαν κυρίως λόγω του νεαρού της ηλικίας του.

Ο Ραμπιό, απαντώντας σε σχετική ερώτηση πριν το ματς ανάμεσα σε Φούρια Ρόχα και Γαλλία, υποστήριξε ότι ένα τέτοιο ματς ίσως είναι δύσκολο να το διαχειριστεί ο νεαρός Ισπανός, ωστόσο εκείνος φρόντισε να τον διαψεύσει με τα όσα κάνει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Γιαμάλ υποσχέθηκε να μιλήσει μόνο για να πει «ρουά ματ», φράση που σηματοδοτεί το τέλος μίας παρτίδας σκάκι. Ο 16χρονος φορ της Μπαρτσελόνα είναι μέχρι στιγμής ο πιο καθοριστικός παίκτης του Ντε Λα Φουέντε, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια για την ανατροπή της ομάδας του κόντρα στους Γάλλους.

Lamine Yamal on Instagram this morning. ♟️



Lamine Yamal on the pitch tonight. 🖼️🇪🇸 pic.twitter.com/03N6sidPyy