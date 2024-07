Ο Γιαμάλ πήρε φανέλα βασικού στον ημιτελικό του EURO ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία και συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Έχει... βαρεθεί να σπάει ρεκόρ ο Λαμίν Γιαμάλ! Το «χρυσό» παιδί της Μπαρτσελόνα πριν μερικούς μήνες έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ντεμπουτάρει με την Ισπανία και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να γράφει ιστορία.

Ο Γιαμάλ «ζωγραφίζει» παρέα με τον Νίκο Γουίλιαμς σε όλο το EURO 2024 και φυσικά πήρε φανέλα βασικού και στον κρίσιμο ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία. Έτσι, άφησε πίσω του τον Πελέ και σε ηλικία 16 ετών και 362 ημερών έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται σε ημιτελικά Ευρωπαϊκού ή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

16 - Lamine Yamal 🇪🇸 (16 years, 362 days) could become tonight the youngest player to make an appearance in World Cup or Euro semi-final, surpassing record by Pelé 🇧🇷 in World Cup 1958 (17 years, 244 days), also against France 🇫🇷. Destiny. pic.twitter.com/SEYFMoOPOI