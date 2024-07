Ο Ντε Λα Φουάντε είχε καθοδηγήσει πριν από πέντε χρόνια την U21 της Ισπανίας στην κατάκτηση του EURO απέναντι στη Γερμανία έχοντας στο ρόστερ του πέντε ποδοσφαιριστές που έδωσαν το «παρών» στον προημιτελικό με τα «Πάντσερ» για το EURO 2024.

Την τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά πανηγύρισε χθες στη Στουτγκάρδη η Ισπανία. Η «Φούρια Ρόχα» κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της οικοδέσποινας Γερμανίας στην παράταση με γκολ του Μικέλ Μερίνο στο προτελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, τσεκάροντας το εισιτήριο των Ίβηρων για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε έπαιξε με τη φωτιά αντικαθιστώντας όλη του την επιθετική γραμμή ωστόσο στο τέλος είδε τους ποδοσφαιριστές του να επικρατούν και να προκρίνονται στα ημιτελικά. Ο 63χρονος προπονητής γνωρίζει αρκετούς από τους τωρινούς ποδοσφαιριστές της Ισπανίας. Μπορεί ο Ντε Λα Φουέντε να μην είναι τόσο έμπειρος όσον αφορά το συγκεκριμένο επίπεδο, ωστόσο η συνύπαρξη του στο παρελθόν με πολλά από τα μέλη της 26αδας της «Φούρια Ρόχα» έχει παίξει τον δικό της ρόλο στην μέχρι τώρα εκπληκτική πορεία της Ισπανίας στο EURO 2024.

Πέντε χρόνια πριν, το καλοκαίρι του 2019 η Ισπανία κατακτούσε την Ευρώπη σε επίπεδο U21. Οι νέοι της Ισπανίας είχαν επικρατήσει της Γερμανίας στον τελικό του EURO της κατηγορίας U21 με προπονητή τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Ο τωρινός προπονητής της εθνικής ανδρών της Ισπανίας είχε οδηγήσει τα πιτσιρίκια της «Φούρια Ρόχα» στην κορυφή της Ευρώπης. Και μάλιστα το είχε κάνει, έχοντας στην αποστολή του πέντε ποδοσφαιριστές που έχει και τώρα στα γήπεδα της Γερμανίας. Συγκεκριμένα, «παρών» ήταν σε εκείνο το ευρωπαϊκό οι Ντάνι Όλμο, Μικέλ Μερίνο, Ουνάι Σιμόν, Φαμπιάν Ρουίθ και Μικέλ Ογιαρθάμπαλ. Πέντε ποδοσφαιριστές τους οποίους ο Ντε Λα Φουέντε χρησιμοποίησε και στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία για τη φάση των προημιτελικών του EURO 2024.

5 years ago, Luis de la Fuente's Spain beat Germany 2-1 in the final of Euro U-21.



Five players of that team also played tonight:



Unai Simón

Mikel Merino

Fabián Ruiz

Dani Olmo

Mikel Oyarzabal



What a generation! 🇪🇸 pic.twitter.com/1IhWGPSk98