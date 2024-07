Ο Ντάνι Όλμο πέρασε... κατά λάθος ως αλλαγή στα πρώτα λεπτά του προημιτελικού με τη Γερμανία και έκρινε την πρόκριση με ένα γκολ και μια ασίστ, στέλνοντας την Ισπανία στα ημιτελικά του EURO 2024.

Η Γερμανία απέδειξε ότι ήταν πολύ σκληρή για να πεθάνει. Η Ισπανία ωστόσο έδειξε ότι στο τέλος δεν κερδίζει πάντοτε η Νάσιοναλμάνσαφτ. Παρότι η Γερμανία κατάφερε να ισοφαρίσει στο 89ο λεπτό και να φέρει ολοκληρωτικά στα μέτρα της τον αγώνα, η «Φούρια Ρόχα» έδειξε μέταλλο και με γκολ του Μικέλ Μερίνο στο 119ο λεπτό, ξέρανε τους οικοδεσπότες και προκρίθηκε στα ημιτελικά του EURO 2024 όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.

Μια πρόκριση που σε μεγάλο βαθμό την έκρινε ο Ντάνι Όλμο για τους Ισπανούς. Ο μεσοεπιθετικός της Λειψίας ήταν αυτός που έδωσε προβάδισμα στους Ισπανούς στο δεύτερο μέρος, αλλά και εκείνος που έβγαλε τη χρυσή ασίστ στον Μικέλ Μερίνο στο προτελευταίο λεπτό της παράτασης. Ο Όλμο ήταν κυρίως ο άνθρωπος που δημιουργούσε κινδύνους για την Ισπανία στην παράταση, όσο οι Γιαμάλ, Μοράτα και Γουίλιαμς παρακολουθούσαν από τον πάγκο με αγωνία την αναμέτρηση. Μπορεί ο 16χρονος να έκανε την ασίστ στον Όλμο, μπορεί ο Γουίλιαμς να φέρει μεγάλο μερίδιο σε αυτή την πορεία της «Φούρια Ρόχα», ωστόσο ο μεσοεπιθετικός της Λειψίας ανέλαβε το βαρύ φορτίο στην παράταση, σερβίροντας και το γκολ πρόκρισης του Μερίνο.

Η γεμάτη εμφάνιση του Όλμο

Ο Ντάνι Όλμο έκανε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις που έχουμε δει φέτος στα γήπεδα της Γερμανίας. Από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι αντί του Πέδρι, ο 26χρονος ανέλαβε τον ρόλο του δημιουργού για την ομάδα του Ντε Λα Φουέντε, δίνοντας παράλληλα και πολλές μονομαχίες με τα δυνατά κορμιά των Γερμανών στον άξονα. Ο Όλμο είχε 66 επαφές με την μπάλα, οκτώ κερδισμένες μονομαχίες, πέντε ανακτήσεις μπάλας, τέσσερις επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, τέσσερα κερδισμένα φάουλ, δημιούργησε τρεις φάσεις, είχε τρία σουτ (δύο στον στόχο) και φυσικά είχε ένα γκολ και μια ασίστ.

Μια γεμάτη εμφάνιση από έναν ποδοσφαιριστή που ο Ντε Λα Φουέντε δεν είχε υπολογίσει να βάλει τόσο νωρίς και ουσιαστικά τον πέρασε... αναγκαστικά στη θέση του Πέδρι που αποχώρησε μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Τόνι Κρόος.

Dani Olmo's game by numbers vs. Germany:



66 touches

8 duels won

5x possession won

4 take-ons completed

4 fouls won

4 touches in opp. box

3 chances created

3 shots

2 shots on target

1 goal

1 assist



Involved in both of Spain's goals. 👏#EURO2024

Τα ρεκόρ του Όλμο απέναντι στη Γερμανία

Δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείψουν και τα ρεκόρ για τον Ντάνι Όλμο. Μετά την ονειρική εμφάνιση του στον πρόωρο... τελικό με τους Γερμανούς βγήκαν οι... εγκυκλοπαίδειες. Ο Όλμο έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Ισπανίας που πετυχαίνει 2+ γκολ ως αλλαγή σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Παράλληλα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά από 60 χρόνια που πετυχαίνει back to back γκολ σε νοκ άουτ αγώνες EURO μετά τον Τσους Περέντα.

Only three players have scored multiple goals as a substitute in a single major international tournament for Spain:



◎ 2 - Fernando Morientes (2002)

◎ 2 - Álvaro Morata (2022)

◉ 2 - Dani Olmo (2024)



Dani is the first to do it at the Euros. 🇪🇸#EURO2024

Dani Olmo is the first player to score in two consecutive knock out stage appearances for Spain at the European Championships since Chus Pereda in 1964. ⚽️⚽️#EURO2024 — Play Squawka Selector for Free (@Squawka_Live) July 5, 2024

Ο Όλμο κατάφερε επίσης να γίνει και ο δεύτερος ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη επιρροή σε γκολ ως παίκτης που έρχεται από τον πάγκο στην ιστορία των EURO. Ο Ισπανός άσος μετράει δύο γκολ και δύο ασίστ ως αλλαγή και βρίσκεται πίσω μονάχα από τον Σεσκ Φάμπρεγκας που ερχόμενος από τον πάγκο είχε συνεισφέρει σε πέντε γκολ στα EURO που συμμετείχε (2 γκολ, 3 ασίστ).