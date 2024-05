Σκέψεις της UEFA να «αποσύρει» τον Μαρτσίνιακ από την πρεμιέρα του EURO 2024 λόγω... Μπερναμπέου

Η απόφαση του Μαρτσίνιακ στις καθυστερήσεις του Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με αποτέλεσμα στην UEFA να σκέφτονται να... αποσύρουν τον Πολωνό διαιτητή από την πρεμιέρα του EURO 2024.

Μεγάλο ντόρο έχει ξεσηκώσει η αμφιλεγόμενη φάση που σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν. Στο στρατόπεδο των Βαυαρών έχουν παράπονα από τη διαιτησία λόγω της φάσης στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Μια απόφαση που έχει προκαλέσει γενικότερα μεγάλο ντόρο καθώς ο βοηθός του Μαρτσίνιακ σήκωσε το σημαιάκι για οφσάιντ σε μια φάση η οποία δεν ήταν ξεκάθαρη σε καμία περίπτωση. Ο Πολωνός εμπιστεύτηκε τον βοηθό του και αποφάσισε να σφυρίξει και να σταματήσει το παιχνίδι, ωστόσο με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά έδωσε συνέχεια στο αρχικό λάθος καθώς δεν ήταν υποχρεωμένος να σφυρίξει.

Μια απόφαση που ίσως φέρει και αλλαγές στους ορισμούς που είχε στο μυαλό της η UEFA για τα παιχνίδια του ερχόμενου EURO 2024 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας. Η UEFA έχει «κλειδώσει» εδώ και καιρό στον ορισμό του Πολωνού για την πρεμιέρα της διοργάνωσης ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σκωτία στην Allianz Arena.

Στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ωστόσο επικρατεί δυσαρέσκεια μετά την απόφαση που πήρε ο Μαρτσίνιακ στο «Μπερναμπέου» και γίνονται σκέψεις ακόμα και για απόσυρση του Πολωνού διαιτητή από την πρεμιέρα. Φυσικά μεγάλο ρόλο σε αυτές τις σκέψεις που γίνονται έχει και το γεγονός ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Μπάγερν.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα από την Πολωνία «przegladsportowy», η UEFA είχε στο μυαλό της να ορίσει τον Μαρτσίνιακ σε πολλά μεγάλα παιχνίδια του EURO 2024. Κάτι τέτοιο πλέον δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση σίγουρο μετά τα όσα έγιναν στη Μαδρίτη, χωρίς ωστόσο να έχει παρθεί κάποια οριστική απόφαση προς το παρόν.

Szymon Marciniak was supposed to officiate the Euro 2024 opener between Germany and Scotland. It's unclear whether he will still get this game after his mistake yesterday, but his chances of being given important games in the tournament may have decreased [@przeglad] pic.twitter.com/lQAmC9Jy0b