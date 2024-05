Ήταν καθαρό το γκολ του Ντε Λιχτ ή ο Μαρτσίνιακ πήρε τελικά την σωστή απόφαση; Η ανάλυση της αμφιλεγόμενης φάσης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στις καθυστερήσεις του μεγάλο ημιτελικού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπάγερν.

Το εισιτήριο της για τον μεγάλο τελικό του «Γουέμπλεϊ» τσέκαρε η Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης. Με ήρωα τον Χοσελού η Βασίλισσα επέστρεψε από την... κόλαση και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Στο στρατόπεδο της Μπάγερν έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία ωστόσο λόγω της φάσης στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Ο Ματάις Ντε Λιχτ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε ποτέ, καθώς δευτερόλεπτα πριν ο Ολλανδός εκτελέσει ο διαιτητής του αγώνα είχε σφυρίξει μετά από υπόδειξη του βοηθού για οφσάιντ.

Μια απόφαση που έφερε τα έντονα παράπονα των Γερμανών. Τόσο ο Ντε Λιχτ όσο και ο Τόμας Τούχελ σχολίασαν τη φάση και στάθηκαν στην λανθασμένη απόφαση των διαιτητών να διακόψουν μια φάση η οποία δεν ήταν ξεκάθαρη.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης το «beINSPORTS» έδωσε την τελική απάντηση για την αμφιλεγόμενη απόφαση. Σύμφωνα με την ανάλυση του γνωστού Μέσου, ο Μαζράουι που υποδείχτηκε οφσάιντ ήταν σε κανονική θέση και το γκολ του Ντε Λιχτ έπρεπε να μετρήσει.

🚨🚨| According to @beINSPORTS, Mazraoui was ONSIDE in the play that lead to De Ligt putting the ball in the back of the net. pic.twitter.com/sEUFx8y9Jw