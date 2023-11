Στην αποκάλυψη της μπάλας με την οποία θα παίζουν οι ποδοσφαιριστές στο ερχόμενο Euro της Γερμανίας, προχώρησε η Adidas.

Μια ακόμη μπάλα με high-tech τεχνολογία δημιούργησε η Adidas. Η γερμανική εταιρία αποκάλυψε την μπάλα με την οποία θα αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές στο ερχόμενο Euro.

Απλή, εντυπωσιακή και κυρίως, υπερσύγχρονη. Η Adidas έδωσε τα πλάνα της μπάλας και όπως φαίνεται, διαθέτει την ίδια high-tech τεχνολογία που είχε και η μπάλα του τελευταίου Μουντιάλ στο Κατάρ.

Όπως και η «Αλ Ρίχλα», έτσι και η «Φούσμπαλιμπε», διαθέτει την ίδια high-tech τεχνολογία, έχοντας εμφυτευμένο έναν ειδικό αισθητήρα, ο οποίος καταγράφει 500 δεδομένα το δευτερόλεπτο τα οποία στέλνει σε ένα κεντρικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Τα δεδομένα αυτά περνάνε μέσα από τον έλεγχο του VAR, καθώς η μπάλα έχει και τη λειτουργία του ημιαυτόματου οφσάιντ.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, ότι για την υποστήριξη της χρειάζεται και η φόρτιση κάθε μπάλας πριν από την αναμέτρηση. Οι μπάλες συνδέονται κανονικά στην πρίζα καθώς οι ενσωματωμένοι 3D αισθητήρες 14 γραμμαρίων που καταγράφουν κάθε επαφή τους λειτουργούν με μια μικρή μπαταρία, μέγιστης διάρκειας έξι ωρών.

This is the FUSSBALLLIEBE - the official match ball for UEFA Euro 2024 that will feature Connected Ball Technology - which sends precise ball data to video match officials in real time, contributing to semi-automated offside technology ⚽ pic.twitter.com/S5OkdHW28y