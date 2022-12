Η «Αλ Ρίχλα» είναι με διαφορά η πιο high-tech μπάλα στην ιστορία των Μουντιάλ χάρη στους εσωτερικούς αισθητήρες που διαθέτει, για τους οποίους και πρέπει να φορτίζεται πριν από τους αγώνες!

Σε κάποιο Μουντιάλ του παρελθόντος, η φάση του πρώτου γκολ της Πορτογαλίας κόντρα στην Ουρουγουάη θα είχε προκαλέσει αναπάντητα ερωτηματικά ως προς τον σκόρερ και το αν ακούμπησε ή όχι την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή τη φορά, χάρη στην ειδική τεχνολογία ανίχνευσης επαφής της μπάλας «Αλ Ρίχλα», η Adidas έδωσε την απάντηση εξετάζοντας τα δεδομένα που κατέγραψε η μπάλα στη διάρκεια του αγώνα, πιστώνοντας έτσι το γκολ στον Μπρούνο Φερνάντες.

Μία καινοτομία που αποτελεί το μέλλον των μεγάλων διοργανώσεων και η οποία για να υποστηριχθεί, απαιτείται η φόρτιση κάθε μπάλας πριν από την αναμέτρηση!

Οι μπάλες συνδέονται κανονικά στην πρίζα καθώς οι ενσωματωμένοι 3D αισθητήρες 14 γραμμαρίων που καταγράφουν κάθε επαφή τους λειτουργούν με μια μικρή μπαταρία, μέγιστης διάρκειας έξι ωρών.

«Τα δεδομένα στέλνονται σε πραγματικό χρόνο από τους αισθητήρες σε ένα τοπικό σύστημα τοποθέτησης, το οποίο περιλαμβάνει ένα δίκτυο κεραιών που έχουν εγκατασταθεί γύρω από τον αγωνιστικό χώρο για την άμεση καταγραφή και χρήση των δεδομένων. Όταν μια μπάλα φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου και αντικαθίσταται από μια άλλη, το σύστημα αυτόματα ενεργοποιεί τη νέα πηγή δεδομένων που αντιστοιχεί στην μπάλα», δήλωσε ο υπεύθυνος της KINEXON, που είναι υπεύθυνη για την εν λόγω τεχνολογία.

Fun Fact: The World Cup introduced a new ball this year with a sensor that collects spatial positioning data in real-time to make offside reviews more accurate.



But it needs to be charged before each match 🤣 pic.twitter.com/plbNz0VmSq