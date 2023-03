Η αστυνομία της Νάπολης εφαρμόζει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πόλη για την αποφυγή επεισοδίων ανάμεσα σε οπαδούς της Ιταλίας και της Αγγλίας.

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία στην αστυνομία της Νάπολης ενόψει του αγώνα της Ιταλίας με την Αγγλία στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2024. Θυμίζουμε πως οι οπαδοί των «τριών λιονταριών» έχουν στοχοποιηθεί από ultras της Νάπολι λίγες μέρες πριν τον αγώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο οι Αρχές έχουν εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην πόλη για την αποφυγή επεισοδίων. Στην Νάπολη έχουν αυξηθεί οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ θα εφαρμοστεί και απογόρευση πώλησης αλκοόλ τόσο στο γήπεδο όσο και σε κοντινές περιοχές από τις 19:00.

Στον ιταλικό νότο έχουν ταξιδέψει 2.500 Άγγλοι οπαδοί και η αστυνομία της Νάπολης καλείται να δείξει καλύτερα αντανακλαστικά σε σύγκριση με το χάος που επικράτησε πριν λίγες ημέρες με τους οπαδούς της Άιντραχτ.

