Οπαδοί της Αγγλίας δέχθηκαν απειλές από ultras της Νάπολι πριν το Ιταλία - Αγγλία

Οπαδοί της Αγγλίας φέρονται να έχουν στοχοποιηθεί από ultras της Νάπολι πριν από την αναμέτρηση των «τριών λιονταριών» με την Ιταλία για τα προκριματικά του Euro 2024.

Την Πέμπτη (23/03), η Αγγλία του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ θα παίξει τον προκριματικό αγώνα για το Euro 2024 με την εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία στη Νάπολη. Πιστεύεται ότι περίπου 2.500 οπαδοί των «τριών λιονταριών» θα κάνουν το ταξίδι στην Ιταλία για να υποστηρίξουν τους παίκτες της χώρας τους.Ωστόσο, η αναμέτρηση κινδυνεύει να στιγματιστεί από πιθανή βία και οπαδικές συγκρούσεις μετά την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οπαδούς της Αγγλίας.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η ομάδα οπαδών της Αγγλίας «englandfans FC» επιχείρησε να διοργανώσει ένα φιλικό παιχνίδι με μια ιταλική ομάδα οπαδών πριν από τον αγώνα των δύο χωρών. Ωστόσο, ένα ανώνυμο σημείωμα εστάλη στον διοργανωτή Γκάρφορντ Μπεκ αφού διαφήμισε δημόσια το φιλικό παιχνίδι. Το σημείωμα φέρεται να έλεγε: «Θα σε προειδοποιήσουμε μόνο 1 φορά. Διαφημίζεις αυτό το παιχνίδι για να δούμε πού θα είσαι. Ηλίθιος άνθρωπος. Εμείς θα είμαστε εκεί. 60 ultras για να σε πιάσουν».

Τώρα, ο Μπεκ πιστεύεται ότι έχει συνομιλίες με την ιταλική ομάδα οπαδών FIGC και τις Αρχές, με το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων οπαδών να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο. Ο 60χρονος δήλωσε: «Κοίταζα τα email μου και τα μάτια μου σχεδόν πετάχτηκαν από το κεφάλι μου. Δεν είχα άλλη επιλογή από το να έρθω σε επαφή με τους φίλους μας στην Ιταλία για να δω αν αυτή ήταν μια βιώσιμη απειλή. Το πήραν πολύ σοβαρά και έχουν συναντήσεις με την αστυνομία και την τοπική αρχή». Ο Μπεκ επανέλαβε ότι ο προτεινόμενος φιλικός αγώνας δεν θα πραγματοποιηθεί αν οι Αρχές δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

