Εκατοντάδες οπαδοί της Άιντραχτ ταξίδεψαν στην Νάπολη, προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια στην πόλη και είχαν συμπλοκές τόσο με τους ultras των Παρτενοπέι όσο και με την αστυνομία.

Σε... πεδίο μάχης μετατράπηκε η Νάπολη την ημέρα του αγώνα των Παρτενοπέι με την Άιντραχτ για τους «16» του Champions League. Παρά την απαγόρευση τoυ Υπουργείου εξωτερικών της Ιταλίας εκατοντάδες υποστηρικτές των Αετών ακολούθησαν την ομάδα τους και τα λεωφορεία που τους μετέφεραν το βράδυ της Τρίτης (14/3) δέχτηκαν επίθεση από οπαδούς της Νάπολι, με τους Γερμανούς να προκαλούν την ημέρα του αγώνα εκτεταμένα σοβαρά επεισόδια.

Γερμανοί και Ιταλοί χούλιγκαν είχαν συμπλοκές τόσο μεταξύ τους όσο και με την αστυνομία, ενώ έκαψαν μαγαζιά, oχήματα και κάδους. Οι οπαδοί των Αετών είχαν... υποστήριξη από οπαδούς της Αταλάντα, ενώ οι φίλοι της Νάπολι είχαν στο πλευρό τους ultras του Ερυθρού Αστέρα.

Eintracht Frankfurt busses got attacked by Napoli supporters last night. Tonight the two will play against eachother in the Champions League.



Officially, fans from Frankfurt are banned from this match because of safety reasons.

Another video of Napoli hooligans clashing with police ahead of their match against Frankfurt tonight

Napoli clashed with Frankfurt & Atalanta in the city center of Naples today

A gun has been found after the riots in Naples city center this afternoon.. Tonight the match Napoli v Frankfurt will be played

Οι Αρχές το βράδυ της Τετάρτης (15/3) είχαν βάλει στόχο να απομακρύνουν το συντομότερο δυνατό τους υποστηρικτές των Αετών από την πόλη. Οι οπαδοί των Ναπολιτάνων προσπάθησαν να επιτεθούν στο ξενοδοχείο των φίλων της Άιντραχτ, το οποίο άμεσα περικυκλώθηκε από δυνάμεις της αστυνομίας.

Italian police want to escort Eintracht Frankfurt ultras out of Naples as soon as possible. Napoli ultras have been trying to attack hotel where Eintracht fans are staying. Hotel surrounded by police. About 400 Eintracht fans in Naples even though they were banned from the game

Shocking scenes in Napoli. For all the beauty of German fan culture, this is absolutely shameful from Eintracht Frankfurt fans. No motive can justify it.

The situation seems to have calmed down in Naples but it didn't look good some minutes ago, as Eintracht Frankfurt fans caused chaos.

⚠️Chaos before the Champions League match in #Naples: the fans staged a mass brawl - Corriere dello Sport.

Italian Napoli fans attacked buses with German Eintracht fans, throwing stones at them, several cars were burned. At least two were stabbed.