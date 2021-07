Έρικσεν: Βόλτες στην Κοπεγχάγη με τη γυναίκα και την κορούλα του (pics)

Τέτοιες στιγμές θέλει πλέον ν' απολαμβάνει περισσότερο ο Κρίστιαν Έρικσεν που μαζί με τη σύζυγο και την κορούλα του έκανε βόλτα στην Κοπεγχάγη, λίγο καιρό αφότου σόκαρε τον πλανήτη με την κατάρρευσή του στο γήπεδο...

Ο Έρικσεν είναι ζωντανός, κατάφερε να βγει νικητής στην τεράστια μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο ματς της Δανίας με την Φινλανδία στην έναρξη του Euro 2020 και πλέον χαίρεται και απολαμβάνει μικρές, αλλά σημαντικότατες στιγμές με την οικογένειά του.

Σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του μετά την σοκαριστική περιπέτεια και την νοσηλεία, ο Κρίστιαν Έρικσεν έκανε βόλτα στους δρόμους της Κοπεγχάγης παρέα με τη σύζυγο και την κορούλα τους...

The 29 Denmark and Inter Milan star, Cristian Eriksen has rarely been seen since his release from hospital after he suffered a cardiac arrest, but was spotted strolling the streets with his family this Sunday. pic.twitter.com/SljxhZ0ZLa