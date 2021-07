Ντοναρούμα: Δεν πανηγύρισε καν όταν έπιασε το τελευταίο πέναλτι (vid)

Ατάραχος, ψύχραιμος και ανέκφραστος ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα αδυνατούσε να αντιληφθεί ότι κατάφερε να αποκρούσει το τελευταίο πέναλτι του Σακά και χάρη σε αυτόν η Ιταλία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο 22χρονος Ιταλός πορτιέρε έγραψε ιστορία. Χάρη στις δυο μεγάλες επεμβάσεις του στην διαδικασία των πέναλτι στον τελικό με την Αγγλία, χάρισε το τρόπαιο στους Ατζούρι και παράλληλα αναδείχθηκε ο MVP του τουρνουά, ο δεύτερος τερματοφύλακας μετά τον Πέτερ Σμάιχελ που καταφέρνει κάτι ανάλογο.

Ο Ντοναρούμα ενδεχομένως να μην έχει συνειδητοποιήσει ακόμα το τι έχει πετύχει. Μόλις στα 22 του χρόνια οδήγησε την Ιταλία στην κορυφή της Ευρώπης. Μετά την καθοριστική επέμβαση στο πέναλτι του Σακά, αντί να τρέξει και να πανηγυρίσει μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του ο «Τζίτζι» έμεινε ανέκφραστος. Μία αντίδραση, αν μη τι άλλο περίεργη...

Never seen a colder reaction, after saving a penalty and winning your country the Euro Cup!

I want this level of composure in life! 💯#ITA #Donnarumma #EURO2020 pic.twitter.com/FktcPKedTe