Η αντίδραση ενός Τούρκου πιτσιρικά όταν ο Ρικάρντο Καλαφιόρι του χάρισε τη φανέλα του, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Τουρκίας με την Ιταλία έγινε viral.

Η Ιταλία πέρασε σαν σίφουνας χθες (28/09) από την Μπούρσα, καθώς επικράτησε της Τουρκίας με το επιβλητικό 1-4, πετυχαίνοντας το πρώτο της «τρίποντο» στη φετινή έκδοση του UEFA Nations League, ενώ παράλληλα και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι κατέγραψε την πρώτη του νίκη στην επιστροφή του στους «Ατζούρι».

Ωστόσο, περά από το σκορ, αυτό που έμεινε από το συγκεκριμένο αγώνα ήταν ένα στιγμιότυπο που σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση του, με πρωταγωνιστές τον Ρικάρντο Καλαφιόρι και έναν νεαρό οπαδό των γηπεδούχων.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ένας Τούρκος πιτσιρικάς προσέγγισε τον ακραίο οπισθοφύλακα των φιλοξενούμενων και του ζήτησε τη φανέλα του, με τον αμυντικό της Άρσεναλ να μην χαλάει το χατίρι και να του την προσφέρει.

Ο μικρός άρχισε να χοροπηδάει από την χαρά του μόλις κατάλαβε ότι ο Ιταλός διεθνής θα του εκπλήρωνε τη χάρη, ενώ μόλις την πήρε στα χέρια του επέσε στα πόδια του ποδοσφαιριστή και άρχισε να τον... προσκυνάει, προτού αποχωρήσει τρέχοντας προς τις κερκίδες. Φυσικά το όλο σκηνικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου και έγινε γρήγορα viral.