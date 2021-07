Απίστευτο, οπαδός το 2013 είχε προβλέψει ότι η Αγγλία θα χάσει από την Ιταλία τον τελικό στα πέναλτι! (pic)

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Πριν από οκτώ χρόνια οπαδός πρόβλεψε ότι στο Euro του 2020 οι δύο φιναλίστ θα είναι Ιταλία και Αγγλία, αλλά και ότι τα «Τρία Λιοντάρια» θα ηττηθούν στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Αγγλία δεν τα κατάφερε στον τελικό του Euro, με την ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι να «σκαρφαλώνει» στην κορυφή της Ευρώπης. Τα «Τρία Λιοντάρια» ηττήθηκαν με 3-2 από τους «ατζούρι» στην διαδικασία των πέναλτι.

Ενα αποτέλεσμα, το οποίο όπως φάνηκε το είχε προβλέψει ένας οπαδός πριν από οκτώ χρόνια! Συγκεκριμένα, στις 22 Φεβρουαρίου του 2013, είχε δημοσιεύσει στο Twitter ότι Αγγλία και Ιταλία θα φτάσουν στον τελικό του Euro 2020 και ότι η «Σκουάντρα Ατζούρα» θα κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

«Η Αγγλία μόλις έχασε τον τελικό του Euro 2020 εναντίον της Ιταλίας με πέναλτι, τίποτα δεν έχει άλλαξε», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

This fan predicted the Euro 2020 final in 2013 🤯



(via @lawsyitfc) pic.twitter.com/Pvmk3vsGJx