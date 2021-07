Αγγλικό «τείχος» από Γιουνάιτεντ και Σίτι (pic)

Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για το τρομερό παθητικό στατιστικό της Αγγλίας στο Euro.

Η Αγγλία πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τα ημιτελικά του Euro, επικρατώντας με 4-0 της Ουκρανίας. Απομένει ακόμη ένα τρίποντο κόντρα στη Δανία, την Τετάρτη (06/07, 22:00, ANT1, Live Gazzetta) στο «Γουέμπλεϊ» ώστε να προκριθεί στον τελικό.

Για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι το συγκρότημα του Γκάρεθ Σαόυθγκεϊτ κράτησε το μηδέν στην εστία του. Η παρουσία του Τζόρνταν Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια αλλά και η συνολική αμυντική εικόνα της ομάδας έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο. Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι πως και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές της αμυντικής τετράδας των «τριών λιονταριών» αγωνίζονται στις δύο ομάδες του Μάντσεστερ.

Μπορεί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν να είναι αντίπαλοι, όμως για λογαριασμό της χώρας τους ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να φτιάξουν μία τρομακτική τετράδα στην άμυνα.

England are the first team ever to keep five clean sheets in their opening five games of a European Championship.



Both halves of Manchester getting it done 🤝 pic.twitter.com/jCXc5yG3wt