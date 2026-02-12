Η εθνική Αγγλίας ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Τόμας Τούχελ μέχρι το 2028.

Ο Τόμας Τούχελ θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της εθνική Αγγλίας μέχρι το 2028, δεσμευόμενος να καθοδηγήσει την ομάδα τόσο στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, όσο και στο επόμενο EURO που διεξαχθεί στην Αγγλία και τα γειτονικά κράτη.

Η αγγλική ομοσπονδία ανακοίνωσε το νέο deal της με τον Γερμανό τεχνικό λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη κλήρωση για το Nations League που θα πραγματοποιθεί σήμερα (12/2) στις 19:00.

Ο Τούχελ, που έχει στο παρελθόν προπονήσει τις Τσέλσι, Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν, είχε αρχικά συμφωνήσει να ηγηθεί της Αγγλίας μέχρι το τέλος του φετινού Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η ομάδα του ξεκίνησε με καλούς οιωνούς την πορεία της, ολοκληρώνοντας τα προκριματικά για το Nations League αήττητη, κατακτώντας μάλιστα την πρώτη θέση στον όμιλό της με διαφορά δέκα βαθμών από τη δεύτερη Αλβανία. Έχει επιπλέον σημειώσει 22 γκολ χωρίς να δεχθεί κανένα στα οκτώ παιχνίδια!

Ο Τούχελ, που διαδέχθηκε τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ τον Οκτώβριο του 2024 και ανέλαβε επίσημα την 1η Ιανουαρίου του 2025, δείχνει αποφασισμένος να ηγηθεί των Τριών Λιονταριών σε αυτή τη νέα φάση, με στόχο τους τίτλους που λείπουν από την ομάδα.