Αγγλία: Δεν δέχεται γκολ ούτε με… αίτηση (pics)

Η Αγγλία είναι η μοναδική ομάδα, η οποία από την έναρξη του Euro δεν έχει δει την εστία της να παραβιάζεται.

Τα «Τρία Λιοντάρια» πήραν πανηγυρικά την πρόκριση για τα ημιτελικά του Euro, επικρατώντας με 4-0 της Ουκρανίας. Επόμενος στόχος για το συγκρότημα του Γκάρεθ Σαουθγκεϊτ, το τρίποντο κόντρα στη Δανία, την Τετάρτη (06/07, 22:00, ANT1, Live Gazzetta) στο «Γουέμπλεϊ» ώστε να πάρουν την πρόκριση στον τελικό.

Η πορεία της Αγγλίας μέχρι στιγμής στην διοργάνωση είναι αξιοζήλευτη για κάθε άλλη ομάδα. Κι αυτό διότι και στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα, η εστία της δεν έχει παραβιαστεί. Καμία άλλη ομάδα δεν το έχει πετύχει αυτό...

Φυσικά μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε η παρουσία του Τζόρνταν Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια αλλά και η συνολική αμυντική εικόνα της ομάδας. Χαρακτηριστικό δε ότι η Αγγλία δεν έχει έχει μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα της στα 662 τελευταία λεπτά.



England are the first team in Euro history to start their campaign with five clean sheets in a row! 🧱 England 1-0 Croatia England 0-0 Scotland England 1-0 Czech Republic England 2-0 Germany England 4-0 Ukraine pic.twitter.com/z9D8IHOqjx

7 - England have kept seven consecutive clean sheets for the first time in their history, with the Three Lions run without conceding currently standing at 662 minutes. Resolute. #EURO2020 pic.twitter.com/sywVfgQMnI