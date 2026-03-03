Στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Αγγλίας επικρατεί ανησυχία ότι οι παίκτες θα μετατραπούν σε... πολιτικούς σχολιαστές στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εκατό μέρες απομένουν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα συνδιοργανωθεί από ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ωστόσο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν εμπνέει ιδιαίτερη αισιοδοξία, γενικά και ειδικά. Το Ιράν βρίσκεται κάτω από αμερικανικά και ισραηλινά πυρά και, αναμενόμενα, η παρουσία της εθνικής ομάδας της χώρας στο Μουντιάλ τίθεται υπό αμφισβήτηση. Την ίδια ώρα, στις τάξεις της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, υπάρχει ανησυχία ότι οι ποδοσφαιριστές της θα μετατραπούν σε... πολιτικούς εκπροσώπους όταν ξεκινήσει το τουρνουά, καθώς θα καλούνται να σχολιάζουν τα τεκταινόμενα.

Μιλώντας στο Sky News, ο Μοχέτα Μολάνγκο της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών σχολίασε πως οι Άγγλοι διεθνείς έχουν ζητήσει καθοδήγηση για το πώς να διαχειριστούν τέτοιου είδους ερωτήσεις, λέγοντας πως «μιλάμε για ανθρώπους που είναι έξυπνοι, που έχουν κοινωνική επίγνωση και καταλαβαίνουν ότι δεν ζουν σε φούσκα. Εντούτοις, μερικοί μου είπαν ότι θεωρούν κάπως άδικο το ότι θα πρέπει να γίνουν εκπρόσωποι για κυβερνήσεις, όταν εκείνες θα έπρεπε να αναλαμβάνουν δράση». Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ και το ζήτημα των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με τον Μολάνγκο να τονίζει πως «οι άνθρωποι αυτοί πληρώνονται για να προσφέρουν θέαμα μέσα στο γήπεδο».