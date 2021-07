Ρονάλντο: «Βασιλιάς» του Instagram, εισπράττει 1,6 εκατ. δολάρια για κάθε προϊόν που διαφημίζει (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει μπάλα και στο Instagram, καθώς έγινε ο πρώτος στην ετήσια λίστα πλούσιων celebrities του Instagram, που πληρώνονται για χορηγούμενα ποστ.

Πριν από μερικές ημέρες ο Πορτογάλος αστέρας της Γιουβέντους έφτασε τους 300 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και προπορεύεται στη σχετική λίστα, ενώ τον ακολουθούν συνολικά περισσότερα από 550 εκατομμύρια άτομα σε Instagram, Facebook και Twitter.

Πλέον ο «CR7», μπορεί να χρεώνει 1,6 εκατομμύρια δολάρια για κάθε διαφημιστική ανάρτηση στον λογαριασμό του, σύμφωνα με το Hopper HQ. Ετσι για πρώτη φορά στην κορυφή της ετήσιας λίστας φιγουράρει το όνομα ενός ποδοσφαιριστή.

Ο Ρονάλντο μάλιστα κατάφερε να «εκθρονίσει» τον Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός και με το παρατσούκλι, «The Rock», από την πρώτη θέση, ο οποίος έχει 250 εκατομμύρια followers και μπορεί να ζητάει πάνω από 1,52 εκατομμύρια δολάρια για κάθε του δημοσίευση.

