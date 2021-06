Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο πρώτος που φτάνει τους 300 εκατομμύρια followers στο Instagram (pics)

Ο Πορτογάλος αστέρας έγινε ο πρώτος άνθρωπος στο Instagram που φτάνει τους 300 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι αδιαμφισβήτητα ένας σούπερ σταρ. Χαρακτηριστικό δε ότι κάθε του κίνηση σχολιάζεται.

Οπως η πρόσφατη του χειρονομία με τα μπουκάλια της Coca - Cola. Μία κίνηση η οποία προκάλεσε την πτώση της μετοχής του προϊόντος και κατά συνέπεια απώλεια 5,2 δισ. δολαρίων της εταιρείας!

Ο 36χρονος άσος μπορεί να φτιάξει το δικό του Instagram. Η φωνή του είναι σημαντική. Το να μιλήσει εκείνος και να τον ακούσουν μέσω Instagram τα εκατομμύρια των οπαδών του, μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόσφατα και συγκεκριμένα μετά την κίνησή του να απομακρύνει τα δύο μπουκάλια του αναψυκτικού που ήταν μπροστά του και να τα βάλει στην άκρη, ο «CR7» είδε τους ακόλουθους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram να αυξάνονται!

Πλέον έπιασε τον απίστευτο αριθμό των 300 εκατομμυρίων followers και προπορεύεται στη σχετική λίστα! Από την άλλη ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται λίγο πιο κάτω της λίστας, έχοντας 218 εκατομμύρια ακόλουθους.

1. Κριστιάνο Ρονάλντο - 300 εκατομμύρια

2. Dwayne Johnson - 246 εκατομμύρια

3. Αριάνα Γκράντε - 244 εκατομμύρια

4. Κάιλι Τζένερ - 241 εκατομμύρια

5. Σελένα Γκόμεζ - 238 εκατομμύρια

6. Κιμ Καρντάσιαν - 229 εκατομμύρια

7. Λιονέλ Μέσι - 218 εκατομμύρια

8. Μπιγιονσέ - 186 εκατομμύρια

9. Τζάστιν Μπίμπερ - 178 εκατομμύρια

10. Κένταλ Τζένερ - 170 εκατομμύρια

