Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Χέντερσον στο γκολ του Κέιν, ενώ περίμενε να μπει ως αλλαγή στο ματς (vid)

Ο Τζόρνταν Χέντερσον περίμενε να περάσει ως αλλαγή στο ματς με τους Γερμανούς και όταν τα «Τρία Λιοντάρια» καθάρισαν την πρόκριση, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς μαζί με τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Η Αγγλία κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 της Γερμανίας και με αυτόν τον τρόπο να πάρει το εισιτήριο για τους «8» του Euro. Ο Χάρι Κέιν… καθάρισε την υπόθεση πρόκριση, καθώς όσο έμενε το 1-0 οι Γερμανοί ήταν επικίνδυνοι!

Λίγο πριν πετύχει το δεύτερο τέρμα ο υψηλόσωμος επιθετικός της Τότεναμ, ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ετοίμαζε κίνηση απ’ τον πάγκο, για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας του.

Ο Τζόρνταν Χέντερσον θα περνούσε στον αγωνιστικό χώρο και περίμενε μια διακοπή στο ματς, δίπλα στον προπονητή του. Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, αποδείχθηκε γουρλής, καθώς είδε το δεύτερο γκολ, περιμένοντας να γίνει αλλαγή.

Αμέσως ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς όπως κι ο προπονητής των Άγγλων, με τους δυο τους να αγκαλιάζονται!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 When you're waiting to come on but end up celebrating a goal!😁 @JHenderson living every moment 🙌#EURO2020 | @England pic.twitter.com/xgwtelabpD