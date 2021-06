Η Serie A έχει τους περισσότερους σκόρερ και MVP στο Euro (pics)

Οι παίκτες που αγωνίζονται στην Serie A, έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν τα βλέμματα πάνω τους στο φετινό Euro.

Η Γερμανία το Σάββατο (19/06) κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη επί της Πορτογαλίας με 4-2. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το συγκρότημα του Γιόακιμ Λεβ, ο Ρόμπιν Γκόσενς.

Ο αριστερός φουλ μπακ της Αταλάντα έκρινε τη μεγάλη αναμέτρηση και στο τέλος παρέλαβε και το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή, έχοντας ένα γκολ και συμμετοχή σε συνολικά τρία τέρματα.

Από την άλλη για τους Πορτογάλους σε τρομερή μέρα ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς σκόραρε ξανά κι έκανε τρία τα τέρματα στον λογαριασμό του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Τόσο ο Γκόσενς όσο και ο Ρονάλντο αγωνίζονται στην Serie A. Το ιταλικό πρωτάθλημα είναι... κυρίαρχο στο Euro μέχρι στιγμής. Κι αυτό διότι, τα 55 γκολ που έχουν μπει μέχρι στιγμής στο Euro, τα 18 έχουν έρθει από ποδοσφαιριστές της Serie A.

Ο Ρονάλντο της Γιουβέντους μετράει τρία τέρματα, ο Λουκάκου της Ίντερ έχει δύο γκολ όπως και ο Ιμόμπιλε της Λάτσιο. Από δύο γκολ έχει σκοράρει και ο Λοκατέλι της Σασουόλο. Εκτός όμως από αυτό, οι παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Ιταλίας, έχουν κερδίσει και τα περισσότερα βραβεία «MVP».

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τα 24 βραβεία MVP που έχουν δοθεί, τα 9 έχουν πάει σε ποδοσφαιριστές της Serie A!

Goals coming from the top 5 leagues at #EURO2020 so far:



Serie A:18 ⚽️

Bundesliga: 14 ⚽️

PL: 8 ⚽️

Liga: 1 ⚽️

Ligue 1: 1 ⚽️



Top clubs:

Juventus: 5 ⚽️

Inter: 4 ⚽️

Bayer Leverkusen, Dortmund 3 ⚽️ pic.twitter.com/efM2gWg74n