Ρόμπιν Γκόσενς: Από το βενζινάδικο και τα πάρτι, στην απομυθοποίηση του Κριστιάνο (pics & vid)

Ένα γκολ, δυο ασίστ, κούρσες και βραβείο star of the Match. Κι αν του το έλεγες στα 18 του πως θα τα έκανε όλα αυτα σε ματς Γερμανίας - Πορτογαλίας στο Euro, θα γελούσε και θα έβαζε βενζίνη στο επόμενο όχημα. Ο Ρόμπιν Γκόσενς, δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που έχεις συνηθίσει...

Πως είναι να παίζεις στα 18 σου στην ομάδα του χωριού σου, στην εποχή που σε τέτοια ηλικία οι ποδοσφαιριστές ήδη έχουν βρει μεγάλα κλαμπ να επενδύουν πάνω τους; Πως είναι να μη σε νοιάζουν τα εκατομμύρια και απλά να περνάς κάθε σου μέρα με τα χρήματα από μια φυσιολογική δουλειά, σπαταλώντας το χαρτζιλίκι σου σε... κανονική ξενύχτια 18χρονων παιδιών κι όχι όπως επιτάσσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο;

Και πως είναι, στο κάτω – κάτω, ν' απαντάς στον Κριστιάνο Ρονάλντο με τον τρόπο σου, στο ανώτατο επίπεδο, μπροστά σε ολόκληρη την Ευρώπη και να οδηγείς σε μεγάλη νίκη την εθνική ομάδα της πατρίδας σου απέναντι στους κατόχους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2016;

Σε όλα αυτά μπορεί να δώσει απαντήσεις ο Ρόμπιν Γκόσενς, που αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της μεγάλης νίκης (4-2) της Γερμανίας επί της Πορτογαλίας, το απόγευμα του Σαββάτου, στον «όμιλο του θανάτου».

Ούτε σκληρή αθλητική ζωή σε απόλυτα επαγγελματικό πλαίσιο από μικρή ηλικία, ούτε προπονήσεις με τις ώρες, ούτε σπίτι – γήπεδο, γήπεδο – σπίτι. Σε καμία περίπτωση δεν μεγάλωσε έτσι ο Ρόμπιν Γκόσενς. Ήταν ... αρκετά πιο φυσιολογικό παιδί σε αντίθεση με όσα κάνουν εν έτει 2021 οι νεαροί ποδοσφαιριστές που ονειρεύονται να φτάσουν στην κορυφή. Και φυσικά, έζησε κανονικότατα την εφηβική του ηλικία με χαρτζιλίκι που τον καθιστούσε ανεξάρτητο στο πότε θα βρει να πιεί μπύρες με τους κολλητούς του.

Κάπως έτσι ζούσε ο Γερμανός μέχρι και τα 18 του. Δίχως να σκέφτεται ότι περνούσαν τα χρόνια κι έπρεπε να κάνει το μεγάλο βήμα. Αγωνιζόταν στην Lower Rhine League με τη φανέλα της VfL Rhede και τις νύχτες πριν από τα ματς... κοιμόταν μια χαρά. Για την ακρίβεια, κοιμόταν ελάχιστα. Όχι από το άγχος για το παιχνίδι και τις σκέψεις για το σύστημα και τον τρόπο που θα βοηθήσει την ομάδα του. Αλλά... από το ξενύχτι και τα ποτά!

Δούλευε σε ένα βενζινάδικο για να βγάζει χρήματα και να μπορεί να διασκεδάζει όποτε θέλει. Και σχεδόν πάντα, τη νύχτα πριν από τους αγώνες του, θα κανόνιζε μπύρες με τους κολλητούς του. Και να σκεφτεί κανείς πως όταν τον είδε ένας σκάουτ από την ολλανδική Φίτεσε, πάλι το προηγούμενο βράδυ... τα έπινε! Και κατάφερε να πείσει τον άνθρωπο που τον παρακολούθησε για να τον πάρει στο ολλανδικό κλαμπ. Ακολούθησε η Ντόρντρεχτ, η Χέρακλες και από το 2017 ανήκει πλέον στην Αταλάντα...

Κατά τη διάρκεια του πρώτου, αυστηρότατου και καθολικού lockdown του 2020 στο πολύπαθο Μπέργκαμο με τον κορονοϊό σε τεράστια έξαρση, ο Ρόμπιν Γκόσενς βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να βγάλει πολλά πράγματα από μέσα του. Έβαλε τις σκέψεις του σε τάξη, απομονώθηκε στο σπίτι του, βρήκε την ηρεμία του και όσα σκεφτόταν τα αποτύπωσε στο χαρτί, γράφοντας την αυτοβιογραφία του!

Για την ακρίβεια, δεν ήθελε να περιγράψει την ζωή και την καριέρα του, αλλά να εκφραστεί. Να δημοσιοποιήσει τις σκέψεις του. Να βγάλει προς τα έξω όλα εκείνα που έλεγε στους φίλους και την οικογένειά του, αλλά ποτέ δημόσια. «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο με την μορφή που έχει το άθλημα αυτή την εποχή. Οπότε σκέφτηκα να συνδυάσω μια προσπάθεια να εμπνεύσω τον κόσμο να λέει αυτά που αισθάνεται και φυσικά να βγάλω κι εγώ από μέσα μου όλα όσα σκεφτόμουν και μου προκαλούσαν εκνευρισμό» είχε πει.

Το βιβλίο του τιτλοφορείται «Dreaming is worth it» και ήδη κυκλοφορεί, με τον ίδιο να δηλώνει υπερήφανος και... εκστασιασμένος που κρατάει στα χέρια του όλες τις σκέψεις του, αποτυπωμένες σε ένα χαρτί που μπορεί να διαβάσει όλος ο κόσμος και να τον νιώσει λίγο πιο ανθρώπινα...

Robin Gosens has risen to the top of German football so fast, even he can't believe it. #PORGER #EURO2020 pic.twitter.com/q8BLkDrFH5

Πριν από το γνωστό περιστατικό με τη φανέλα και την τρομερή απόρριψη του Πορτογάλου που τον πλήγωσε, ο Ρόμπιν Γκόσενς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι βρισκόταν στο ίδιο γήπεδο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά τη μετακίνηση του CR7 στην Γιουβέντους, ειδικά την πρώτη φορά που ο φουλ μπακ της Αταλάντα θα τον αντιμετώπιζε σε ματς απέναντι στην «Γηραιά Κυρία», όλα ξεδιπλώνονταν μπροστά του με τη λάμψη που βγάζουν τα μάτια ενός μικρού παιδιού.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ούτε καν το γεγονός πως απλά έκανα ζέσταμα και λίγο πιο δίπλα ήταν ο Κριστιάνο. Βρισκόμασταν την ίδια στιγμή στο ίδιο γήπεδο. Ήταν η στιγμή που σκεφτόμουν “Ρόμπιν, μπορεί δίπλα σου να βρίσκεται το παιδικό σου είδωλο, αλλά θα πρέπει να παίξεις σωστά. Να κάνεις όσα ξέρεις. Δεν γίνεται να τα κάνεις μαντάρα μπροστά του”» είχε αναφέρει ο Γκόσενς.

Φυσικά, τη σεζόν 2020-2021, προσπάθησε ν' αλλάξει φανέλες με τον Κριστιάνο κι εκείνος με αρκετά υποτιμητικό ύφος – όπως ισχυρίζεται ο Γερμανός – του απάντησε πως δεν ήθελε να του δώσει την εμφάνισή του και κάπως έτσι, ένα όνειρο καταστράφηκε και ήρθε η απομυθοποίηση...

April: Ronaldo left Gosens hanging when he asked for his shirt. June: Gosens gets the better of Ronaldo at EURO 2020. pic.twitter.com/lmrDj9jQt1

Το παιχνίδι της εθνικής ομάδας της Γερμανίας στηρίζεται αρκετά στους ανθρώπους που βρίσκονται στα «φτερά». Και φαίνεται πως οι Πορτογάλοι δεν είχαν προβλέψει τι ακριβώς θ' αντιμετώπιζαν το απόγευμα του Σαββάτου από τα «πάντσερ» και δη από τους Κίμιχ και Γκόσενς.

Ο χαφ/μπακ της Μπάγερν Μονάχου «φόρτωνε» παιχνίδι την δεξιά πλευρά της Γερμανίας του Γιοακίμ Λεβ και ο Γκόσενς ήξερε πως από την απέναντι πτέρυγα έπρεπε να εκμεταλλευτεί κάθε εκατοστό κενού χώρου που θα έβρισκε. Γι' αυτό και καταφέρνει να πατάει στην αντίπαλη περιοχή, γι' αυτό και χρίστηκε σκόρερ με κεφαλιά, γι' αυτό στο πρώτο μέρος είχε τρομερό «αεροπλανικό» που κατέληξε στα δίχτυα αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ στον Γκνάμπρι.

Ο Γκόσενς έψαχνε συνεχώς τον χώρο στην πλάτη του Νέλσον Σεμέδο και προσπαθούσε με το eye-contact των συμπαικτών του να τους δείξει τη στιγμή που ιδανικά θα ήθελε να ξεκινήσει το σπριντ και αντιλαμβανόταν ότι υπήρχαν καλές προϋποθέσεις να τρέξει μπροστά. Έπαιξε 60 λεπτά και μπορεί να τον «πειράζουν» οι υπόλοιποι Γερμανοί για την έλλειψη έντασης στο ιταλικό πρωτάθλημα, όμως, την έκανε εξαιρετικά τη δουλειά του μέχρι στιγμής...

#GERPOR : the story of a dynamic highly positioned (the adjustment from the France match) WB in Gosens who attacks the space as the FB is pinned.



(only the last pass was completed, but it's beside the point)



for a defensive coach like F.Santos this was a horror- show tactically pic.twitter.com/CG9cMGBwrV