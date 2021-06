Έρικσεν: Ο MVP από την UEFA στο Δανία - Φινλανδία (pic)

Η Δανία ηττήθηκε στην πρεμιέρα του Euro, αλλά ο Κρίστιαν Έρικσεν συνήλθε και αυτή ήταν η πιο σημαντική αιτία για να χριστεί MVP της αναμέτρησης, όπως ανακοίνωσε η UEFA.

Σπανίζει το φαινόμενο ο MVP ενός ματς, μιας σεζόν, μιας ολόκληρης διοργάνωσης, να μην είναι από την πλευρά των νικητών. Ναι, η Δανία γνώρισε την ήττα στο σκανδιναβικό ντέρμπι του 2ου ομίλου κόντρα στη Φινλανδία. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, ο πολυτιμότερος ανήκε στους ηττημένους, γιατί ο ίδιος βγήκε νικητής. Ο Κρίστιαν Έρικσεν συντάραξε τον κόσμο, όταν σωριάστηκε στο χορτάρι και η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά, αλλά συνήλθε. Μετά τις πρώτες βοήθειες και το απόλυτο σοκ που έζησαν οι φίλοι του ποδοσφαίρου μέσα κι έξω από το γήπεδο, ο Δανός ανέκτησε τις αισθήσεις του και η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, γεμίζοντας αισιοδοξία και ελπίδα όλους όσοι αδυνατούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί λίγα λεπτά πριν στο «Parken Stadium».

Κάπως έτσι, παρά το 1-0 των Φινλανδών, τον σκόρερ Πογιάνπαλο και τον Χραντέτσκι που απέκρουσε πέναλτι, ο τίτλος του MVP απόδοθηκε επίσημα από την UEFA σε αυτόν που το άξιζε περισσότερο απ' όλους: τον Κρίστιαν Έρικσεν.

"Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully," says UEFA President Aleksander Čeferin.



Tonight's Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx