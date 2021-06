Το εκπληκτικό άλμα του Κάλβερτ-Λιούιν που θύμισε Ρονάλντο (pics & vid)

Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν, με ένα τρομερό άλμα που θύμισε Ρονάλντο, βγήκε νικητής από μια μονομαχία με τον Αυστριακό αντίπαλό του, Αλεξάνταρ Ντράγκοβιτς,

Η Αγγλία κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της Αυστρίας σε φιλικό παιχνίδι, χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Σακά. Οι δύο ομάδες λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Euro είχαν τη δυνατότητα να ξεμπουκώσουν και οι προπονητές να δοκιμάσουν νέους σχηματισμούς και πρόσωπα.

Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν, μπορεί να μην κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά ξεχώρισε για την αλτική του ικανότητα. Συγκεκριμένα, ο 24χρονος επιθετικός της Έβερτον, στην προσπάθεια του να βγει νικητής από τη μονομαχία με τον αντίπαλό του, Αλεξάνταρ Ντράγκοβιτς, πήδηξε εντυπωσιακά ψηλά.

Βέβαια, ο νεαρός άσος των «λιονταριών» αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για τη συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά σε πολλούς θύμισε το άλμα που είχε κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και ο Τομόρι της Μίλαν.

Calvert Lewin booked for attempting to go into orbit pic.twitter.com/anBVoFhECt

That Dominic Calvert-Lewin can jump the height of a human without much exertion suggests he’s wasted in football and that the Olympics are calling pic.twitter.com/IKBDTe7bvB