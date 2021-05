Προλαβαίνει το Euro ο Ιμπραΐμοβιτς (pic)

Ο Σουηδός αστέρας τραυματίστηκε στο γόνατο του στο ματς με την Γιουβέντους και αποχώρησε αναγκαστικά λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Ο τεχνικός των «ροσονέρι», Στέφανο Πιόλι, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ζλάταν στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της Serie A (με Κάλιαρι και Αταλάντα), ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία για τη συμμετοχή του υψηλόσωμου φορ στο Euro.

Συγκεκριμένα ο Ιμπραΐμοβιτς, αν όλα κυλήσουν ομαλά με την αποθεραπεία του, θα επιστρέψει στα γήπεδα σε τρεις εβδομάδες. Ετσι οι πιθανότητες για να προλάβει ο αστέρας του Μιλάνου την πρώτη αγωνιστική του Euro με την Εθνική Σουηδίας στις 14 Ιουνίου με την Ισπανία, είναι πολλές.

Zlatan Ibrahimovic has completed new medical check in the last hours after his knee injury: ACL is not broken, he needs conservative therapy. Zlatan is expected to come back in three weeks - if everything goes well, just in time for the Euros with Sweden @SkySport #Ibrahimovic

