Η Μίλαν λύγισε με 1-0 στο «Σαν Σίρο» τη Λάτσιο με υπογραφή του Ραφαέλ Λεάο και πάτησε προσωρινά στην κορυφή. Θρίλερ στις καθυστερήσεις με... VAR κι αποβολή Αλέγκρι.

Πήρε το Derby Della Madonnina, αλλά δεν έμεινε εκεί η Μίλαν. Εφοδιασμένη με αυτοπεποίθηση από την επικράτηση στο ντέρμπι του Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ, η ομάδα του Αλέγκρι υπέταξε και τη Λάτσιο στο «Σαν Σίρο» σε ματς που απέκτησε χαρακτήρα... θρίλερ στο φινάλε. Με τον Ραφαέλ Λεάο να υπογράφει την αναμέτρηση, αλλά και το VAR να την καρδιοχτυπά στις καθυστερήσεις, η Μίλαν πήρε ισχνή νίκη με 1-0 κι επέστρεψε προσωρινά στην κορυφή της Serie A.

Εκείνη που απείλησε πρώτη πάντως ήταν η Λάτσιο, όταν στο 2΄ο Μενιάν εξουδετέρωσε με εντυπωσιακή επέμβαση την κεφαλιά του Τζιλά. Στο 42΄η Μίλαν απάντησε με άστοχη προσπάθεια του Φοφανά από υποσχόμενη θέση, προτού οι Ροσονέρι κάνουν τελικά τη ζημιά στο 51. Έπειτα από υπέροχη χαμηλή μπαλιά του Τομόρι στην περιοχή, ο Ραφαέλ Λεάο έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα κι άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους.

Στο 63΄ο Πορτογάλος άγγιξε το 2-0 με κεφαλιά που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Προβεντέλ, ο οποίος κράτησε ζωντανή τη Λάτσιο μέχρι την τελευταία φάση. Και η αλήθεια είναι πως στις καθυστερήσεις οι Λατσιάλι θα μπορούσαν να είχαν κάνει τη ζημιά.

Στο 90΄+5΄το VAR κάλεσε τον ρέφερι να ελέγξει μια περίπτωση πέναλτι για χέρι του Πάβλοβιτς στην περιοχή, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Αλέγκρι που σύντομα... εξάντλησε την υπομονή του ρέφερι κι αντίκρισε απευθείας κόκκινη. «Τσάμπα» όπως αποδείχθηκε μιας και ο διαιτητής του αγώνα δεν συμφώνησε με το VAR και δεν καταλόγισε παράβαση, κλειδώνοντας έτσι το τρίποντο της Μίλαν.

Μίλαν (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Μπαρτεσάγκι, Σαλεμάκερς, Ραμπιό, Φοφανά (65΄Λόφτους-Τσικ), Μόντριτς, Λεάο, Ενκουνκού (82΄Ρίτσι)

Λάτσιο (Μαουρίτσιο Σάρι): Προβεντέλ, Πελεγκρίνι (85΄Ταβάρες), Τζίλα, Ρομανιόλι, Μάρουσιτς, Βετσίνο (62΄Ντέλε- Μπασιρού), Γκεντουζί, Μπάσιτς (85΄Νοσλίν), Ίσακσεν (70΄Πέδρο), Ζακάνι, Ντιά (62΄Καστεγιάνος)