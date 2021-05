Ο Ζλάταν πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Κυριακής μίλησε στους συμπαίκτες του για να τους δώσει ώθηση κι εκείνοι κατάφεραν να πάρουν την σπουδαία νίκη απέναντι στην «Γηραιά Κυρία», φτάνοντας στο τελικό 3-0.

Μόνο που ο Σουηδός αστέρας δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ματς, τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε αναγκαστικά λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.

Τώρα και μέχρι να προκύψουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί, θα τον κυριεύει η αγωνία για τη συμμετοχή του στο Euro του καλοκαιριού...

They went out and beat Juventus away for the first time in a decade pic.twitter.com/S0MTnugE6M

Zlatan got AC Milan's players together for a motivational pre-match huddle.

Giorgio Chiellini comforted Zlatan Ibrahimovic when he went down with an apparent knee injury.

Ibrahimovic had to come off—with the final key games of the season and the Euros ahead. pic.twitter.com/QmspLca51H

— B/R Football (@brfootball) May 9, 2021