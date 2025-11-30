Η Λάτσιο αρνήθηκε να μιλήσει στους δημοσιογράφους μετά την χθεσινή ήττα από την Μίλαν, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την διαιτησία του αγώνα.

Η Μίλαν υποδέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/11) τη Λάτσιο στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής της Serie A και επικράτησε με 1-0 παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ραφάελ Λεάο και ο... διαιτητής ήταν οι λυτρωτές για τους γηπεδούχους, ο πρώτος επειδή σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και ο δεύτερος γιατί «στέρησε» από τους Μπιανκοσελέστι πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Πιο συγκεκριμένα στο 90΄+5΄το VAR κάλεσε τον ρέφερι Κολού να ελέγξει μια περίπτωση πέναλτι για χέρι του Πάβλοβιτς στην περιοχή, με τον ίδιο να μην συμφωνεί τελικά με το VAR και να μην καταλογίζει παράβαση, καθως είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ του Μάρουσιτς στον Πάβλοβιτς,

Η Λάτσιο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αποφασείς του διαιτητή αποφάσισε να κηρύξει «εμπάργκο» και ως εκ' τούτου κανένας από τους παίκτες, τον προπονητή ή τους εκπροσώπους του συλλόγου δεν μίλησε στα μέσα ενημέρωσης μετά την λήξη της αναμέτρησης.

Αντιθέτως δημοσίευσε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα με στιγμιότυπα από τις λάθος διαιτητικές αποφάσεις του παιχνιδιού με την εξής λεζάντα: «Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να πάμε στην αίθουσα Τύπου απόψε, αλλά ας αφήσουμε τις εικόνες να μιλήσουν για εμάς».

Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi.#AvantiLazio pic.twitter.com/Sz7FxDbL8C November 29, 2025

Ο αρχιδιαιτητής Μαρέλι πάντως που βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή του βρετανικού δικτύου «DAZN», πήρε θέση ύπερ της επίμαχης φάσης, «δικαιώνοντας» εν μέρει την απόφαση του ρέφερι Κολού.

«Δεν μπορεί να είναι πέναλτι του Πάβλοβιτς για τρεις απλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι οι δύο παίκτες είναι πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, δεύτερον το χέρι δεν κινείται προς την μπάλα, επειδή είναι πίσω από τον Πάβλοβιτς, οπότε δεν μπορεί να τη δει και να αντιδράσει τόσο γρήγορα. Ο Κολού τελικά πήρε τη σωστή απόφαση με λάθος τρόπο, επειδή το να λέμε ότι υπήρξε επιθετικό φάουλ του Μάρουσιτς είναι επίσης υπερβολικό».