Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα και ο Σάμουελ Ρίτσι ζουν μια σχέση που συζητιέται έντονα, αλλά οι ίδιοι αποδεικνύουν πως ηλικία και δημοσιότητα δεν σταθούν εμπόδιο.

Ο Σάμουελ Ρίτσι και η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έχουν γίνει το ζευγάρι που συζητιέται όσο λίγα στην Ιταλία. Εκείνος, 24 χρονών, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Μίλαν, έκανε το μεγάλο βήμα από την Τορίνο το καλοκαίρι με μεταγραφή κοντά στα 30 εκατομμύρια. Ένας παίκτης που ακόμα χτίζει το όνομά του, προσγειωμένος και αποφασισμένος. Εκείνη, 34 χρονών, από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του DAZN, μια γυναίκα που έχει περάσει από το μόντελινγκ, τελείωσε τη Νομική και βρήκε τελικά τον χώρο της μέσα στα γήπεδα.

Η διαφορά ηλικίας τους έγινε όπως συμβαίνει πάντα θέμα συζήτησης για κάποιους. Για εκείνους, όμως, δεν φαίνεται να αποτελεί τίποτα παραπάνω από έναν μαθηματικό αριθμό.Ο Ρίτσι δεν κρύβει τον θαυμασμό του για την πορεία και τον δυναμισμό της Ελεονόρας, ενώ εκείνη μιλάει με σεβασμό για τον νεαρό παίκτη που τη στηρίζει πραγματικά. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην “TuttoSport”, παραδέχτηκε ότι συχνά ζητά τη γνώμη του πριν από έναν αγώνα, γιατί εκτιμά τον τρόπο που βλέπει το παιχνίδι. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι κρατούν ξεχωριστά τον επαγγελματικό και τον προσωπικό τους χώρο, κάτι που θεωρεί θεμέλιο για να μην μπλέκονται οι ρόλοι και οι καριέρες τους.

«Εμπιστεύομαι πραγματικά την κρίση του Σάμουελ. Πολλές φορές, πριν από έναν αγώνα, ζητάω τη γνώμη του για κάποια πράγματα που μπορεί να με βοηθήσουν στη δουλειά μου.Η σχέση μας είναι όμορφη και ξεχωριστή. Μιλάμε για τα πάντα και πάνω απ’ όλα είμαστε πολύ καλοί φίλοι.Φροντίζουμε να κρατάμε ξεχωριστούς τους επαγγελματικούς και τους προσωπικούς μας χώρους. Τον θαυμάζω για την αφοσίωση και το ταλέντο του, αλλά η καριέρα μου εξελίσσεται ανεξάρτητα. Μοιραζόμαστε τα όνειρά μας, όμως πάντα με μια υγιή ισορροπία», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.